C6 Bank libera pagamento por débito automático para correntistas

O banco C6 Bank anunciou a disponibilização da função de pagamento por débito automático para seus correntistas, e clientes da fintech poderão fazer pagamento de cartões de crédito e contas recorrentes — como gás, água, luz e telefonia, entre outras — utilizando o método.

Por enquanto, apenas os cartões de crédito C6 e C6 Carbon, emitidos pela própria empresa, poderão ser pagos com débito automático. Sobre as contas recorrentes, somente aquelas das empresas conveniadas poderão utilizar a funcionalidade.

Até o momento, o C6 afirma ter dez grandes prestadoras de serviço já cadastradas e aptas a utilizar este método de pagamento. A lista de empresas não foi divulgada e, segundo a empresa, “será liberada e aumentada progressivamente”.

Uma delas já é conhecida: a operadora Tim, com quem o C6 Bank fechou parceria em março. A opção de pagamento por débito automático das contas Tim já tinha sido anunciada no pacote de benefícios dos clientes do banco.

O pagamento de contas por débito automático é uma das formas mais práticas e eficientes para evitar atrasos e trabalho para o consumidor. Mas muitas fintechs ainda não oferecem essa funcionalidade para seus clientes, como é o caso do Nubank e várias outras.