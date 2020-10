O Banco Central do Bahrein, em iniciativa conjunta com outras seis instituições públicas e privadas, anunciou a criação do FinHub 973, o primeiro laboratório de fintechs do Oriente Médio.

A nova plataforma tem como objetivo criar um ecossistema colaborativo no segmento das fintechs, estabelecendo uma porta de entrada para oportunidades de investimento na região, ao mesmo tempo que promove a inovação e apoia a integração entre instituições financeiras e startups.

O FinHub 973 vai utilizar a plataforma FinX22, da fintech Galaxy. A FinX22 é uma plataforma de inovação aberta baseada em nuvem e que oferecerá um sistema fechado de testes (sandbox) de open banking, o que permitirá às startups desenvolver, testar e implantar soluções na área.

Por meio de um marketplace global de fintechs e utilização de inteligência artificial, o FinHub 973 terá como objetivo conectar instituições financeiras no Bahrein e na região com empresas do mundo todo. O laboratório digital também oferecerá recursos de matchmaking e crowdsourcing, o que contribuirá para o desenvolvimento de soluções eficazes, estimulando inovações disruptivas e transformadoras em toda a indústria de serviços financeiros.

“O laboratório digital fintech FinHub 973 apoiará uma transição perfeita para as operações bancárias digitais, ao mesmo tempo que acelera a transformação para uma economia digital movida a inteligência artificial”, disse Rasheed Al Maraj, governador do Banco Central do Bahrein.

Bahrein quer se tornar centro financeiro de referência

Para ele, o lançamento do FinHub 973 reafirma a visão do Banco Central do Bahrein de expandir a infraestrutura em tecnologia financeira, desbloquear oportunidades de inovação e apresentar produtos financeiros novos e inovadores ao mercado. “As consequências da covid-19 provaram a grande importância de expandir o banco digital e fornecer soluções adequadas para sistemas de pagamento eletrônico. O Banco Central logo percebeu a importância de desenvolver continuamente a infraestrutura do setor bancário, colocando-se na vanguarda dos órgãos reguladores que apoiam a inovação, a fim de estabelecer a posição do Bahrein como um centro financeiro de referência”, afirmou.

O lançamento do FinHub 973 segue as recentes iniciativas do Banco Central do Bahrein para promover a inovação no setor financeiro do país, incluindo o lançamento do Regulatory Sandbox em 2017, o estabelecimento de uma Unidade de Fintech e Inovação dentro do próprio banco e a emissão de regulamentações para open banking, criptoativos e cloud computing, entre outros.