Moedas como o Real Digital serão ‘cavalo de Tróia’ para adoção do blockchain, diz executivo do Citi

As moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês) poderão impulsionar a adoção mundial da tecnologia blockchain, segundo um executivo do Citi. Como uma espécie de “cavalo de Tróia”, elas podem colaborar para a digitalização financeira mais rápida e são desenvolvidas em redes descentralizadas.

“As CBDCs serão um cavalo de Tróia”, disse Ronit Ghose, head global de futuro das finanças no Citi ao Coindesk. O executivo acredita que as moedas digitais de bancos centrais promoverão “a adoção em serviços financeiros de ativos tokenizados [e] dinheiro tokenizado”.

Na Guerra de Tróia, um cavalo de madeira com soldados gregos foi ofertado à Tróia pelo Rei Menelau como um presente. No entanto, quando o cavalo adentrou Tróia, os soldados saíram de dentro do artefato de madeira e assim venceram a guerra.

CBDCs

Até 2030, de acordo com um relatório do Citi, até US$ 5 trilhões em CBDCs poderiam estar circulando nas principais economias do mundo, metade dos quais estariam vinculados à tecnologia de ledger distribuído (DLT).

No Brasil, o Real Digital tem previsão para lançamento em 2024 e funcionará na DLT Hyperledger Besu, segundo anúncios do Banco Central.

Cada país deverá ter um foco para a sua CBDC, afirmou Ghose. Enquanto no Brasil o Real Digital deverá ser um “Pix inteligente”, a moeda digital da Índia deverá facilitar transferências internacionais, por exemplo.

O executivo do Citi prevê que os três impulsionadores da tecnologia blockchain serão CBDCs, títulos e ativos tokenizados em jogos. “É isso que vai impulsionar o crescimento da adoção do blockchain nos próximos três a cinco anos”, disse ele ao Coindesk.

Atualmente responsáveis por um dos setores mais aquecidos do mundo, os gamers podem gerar um grande impacto na adoção do blockchain. Segundo Ghose, eles já conhecem outras tecnologias como carteiras digitais e Apple Pay, o que pode impulsionar a adoção. Ele espera que os tokens de jogos baseados em blockchain “decolem nos próximos dois ou três anos”.

O último relatório do Citi, intitulado “Dinheiro, tokens e jogos”, afirmou que a indústria cripto está atingindo um ponto de inflexão em que o potencial do blockchain será visto e medido em “bilhões de usuários” juntamente com “trilhões de dólares em valor de mercado”.

