MIT lança plataforma para criação de moedas digitais de bancos centrais

A Iniciativa de Moedas Digitais (DCI) do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) apresentou nesta semana a plataforma experimental PArSEC. O projeto é de código aberto e foi desenvolvido para ajudar na criação e implementação de moedas digitais de banco central (CBDCs, na sigla em inglês)

A PArSEC – abreviação de "parallelized architecture for scalably executing smart contracts" (arquitetura paralelizada para execução de contratos inteligentes em escala, em tradução livre) - terá como destaque a sua velocidade, de acordo com os responsáveis pelo projeto.

Ela foi capaz de executar 118 mil transações ERC-20 por segundo em 128 hosts – superando as blockchains públicas não permissionadas, disseram os envolvidos na iniciativa. Portanto, a plataforma seria capaz de lidar com contratos internacionais e poderia ser usada para otimizar as cadeias de suprimentos e também as verificações de conformidade.

A plataforma é compatível com tokens ERC-20, ligados à rede Ethereum, de modo que um formador de mercado automatizado lançado na plataforma poderia fazer transações com ativos como títulos, títulos tokenizados e acordos de recompra, além de CBDCs. Por ser compatível com máquinas virtuais, ela simplificaria as interações entre bancos centrais e comerciais.

Criação de uma moeda digital

A plataforma requer uma quantidade "significativa" de pesquisa contínua, disseram os desenvolvedores. Eles apontaram a segurança, o gerenciamento de chaves e as ferramentas de migração de dados como áreas que precisam ser aperfeiçoadas. A privacidade também é uma questão em aberto.

O resumo do PArSEC afirma que "nós nos concentramos em contratos inteligentes porque eles oferecem o mais alto grau de expressividade e funcionalidade aos usuários". A programabilidade permite que sejam impostas restrições ao uso de uma moeda digital, o que pode ser útil em um ambiente financeiro descentralizado.

O PArSEC é fruto de uma pesquisa realizada em 2022. É outro produto do Projeto Hamilton, um empreendimento conjunto do DCI e da unidade de Boston do Federal Reserve. O Projeto Hamilton foi concluído no final de 2022, logo depois que um grupo de republicanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos escreveu para o chefe do Fed de Boston expressando suas reservas sobre a iniciativa.

O Fed declarou repetidamente que não pretende introduzir uma CBDC própria nos Estados Unidos, que seria o Dólar Digital, sem a aprovação do Congresso, Ao mesmo tempo, as pesquisas sobre CBDCs pelo Fed continuam em andamento.

