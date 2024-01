Mineradores de bitcoin recebem R$ 7,4 bilhões em dezembro e batem recorde

Os mineradores de bitcoin obtiveram uma receita de US$ 1,51 bilhão (R$ 7,4 bilhões, na cotação atual) com suas operações no mês de dezembro. A cifra foi a maior registrada em 2023 e também a maior desde maio de 2021, sendo atingida em meio a um aumento da atividade na rede da criptomoeda.

Os dados, reunidos pelo especialista Sumit Kapoor, indicam que a receita dos mineradores cresceu mensalmente desde outubro de 2023, mesmo período em que a criptomoeda iniciou um forte movimento de alta devido a novidades sobre pedidos de ETF em análise nos EUA.

In December 2023, #Bitcoin miners made a record-breaking monthly revenue of $1.51 billion by discovering blocks and verifying transactions. This includes $324.83 million earned from on-chain fees. This beats the previous record set in May, when miners earned $919.22 million,… pic.twitter.com/9Hd6pwfzu4 — Sumit Kapoor (@moneygurusumit) January 1, 2024

Com isso, o segmento conseguiu atingir o novo recorde de receitas em dezembro. As receitas maiores são resultado de um aumento nas taxas pagas nas movimentações no blockchain do bitcoin, que estão atualmente rondando os US$ 2 milhões por dia, aumento de 400% em relação a 2022.

Além da alta da criptomoeda, outro motivo por trás do aumento das taxas é a forte atividade em torno do Ordinals, um protocolo que permite criar NFTs diretamente no blockchain do bitcoin. O projeto voltou a ganhar tração no segundo semestre, atraindo mais usuários e levando a uma atividade mais aquecida na rede, impulsionando as taxas.

Mineração de bitcoin

A mineração do bitcoin é um processo que compõe o mecanismo de consenso do blockchain, na chamada prova de trabalho (proof-of-work, em inglês). Nela, os mineradores são responsáveis por validar transações e transferências submetidas na rede por usuários.

Para realizar as validações, os mineradores precisam resolver problemas matemáticos complexos, que exigem um alto poder computacional. Por isso, as redes, ou pools, de mineradores se tornaram mais comuns, sendo uma forma de aumentar o poder computacional e repartir lucros.

Atualmente, a mineração de um bloco com transações na rede resulta em uma recompensa fixa de 6,25 bitcoins. Além disso, os usuários podem pagar recompensas, ou taxas, adicionais para atrair os mineradores e "furar" a fila de validação, acelerando o processo.

