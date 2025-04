Mineradoras intensificam vendas de bitcoin para tentar sobreviver a crise

As empresas de mineração de bitcoin intensificaram nos últimos dias as vendas de unidades da criptomoeda, de acordo com um levantamento da CryptoQuant. A companhia de análise de dados afirma que o movimento é um esforço para ter mais saúde financeira em um cenário de crise.

De acordo com a CryptoQuant, a intensificação das vendas começou na semana passada, quando o bitcoin caiu para um preço abaixo de US$ 80 mil. Apenas no dia 7 de abril, as empresas venderam 15 mil unidades da criptomoeda, com o terceiro maior dia de vendas em 2025.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

A operação resultou em ao menos US$ 1,12 bilhão para as empresas, mas não está claro qual foi a margem de lucro. Para a CryptoQuant, o novo movimento das companhias ocorre em meio a uma combinação de fatores que criou um cenário desfavorável para o segmento.

Um dos principais elementos é a forte volatilidade nos preços de ativos e uma aversão a riscos entre investidores. Combinados, esses fatores resultaram em fortes quedas nos preços das criptomoedas, diminuindo a lucratividade potencial das companhias com as vendas.

Além disso, as mineradoras de bitcoin de capital aberto viram suas ações despencarem nas bolsas dos Estados Unidos. O quadro de potencial recessão global também aumenta o temor entre essas companhias em relação à capacidade de manter a solvência e a saúde financeira.

As vendas refletem um esforço para as companhias de garantir que elas terão os recursos necessários para compensar os custos com a manutenção de operações de mineração. E essas operações têm se tornado cada vez mais custosas, apertando as margens das mineradoras.

Recentemente, a dificuldade de mineração do bitcoin atingiu uma nova máxima histórica. Isso obriga as empresas a gastarem mais em termos de consumo de energia e compras de equipamentos avançados para conseguir manter uma competitividade na atividade.

A CryptoQuant avalia que "as margens dos mineradores foram pressionadas por preços mais baixos, mas também por taxas de transação reduzidas e uma dificuldade recorde da rede Bitcoin, o que implica em custos de mineração mais altos, fazendo com que suas margens operacionais médias caíssem de 53% no final de janeiro para 33% hoje".

O movimento indica não apenas um desaquecimento do mercado de criptomoedas, mas também cria uma nova fonte de pressão de venda em torno do bitcoin que pode piorar a sua atual trajetória de preço.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok