Mineradora de bitcoin ligada à família Trump tem prejuízo de US$ 59 milhões

A American Bitcoin, empresa de mineração apoiada pela família do presidente Donald Trump, registrou prejuízo de US$ 59 milhões no quarto trimestre, refletindo o impacto da queda do preço do bitcoin sobre o valor contábil de suas reservas.

Apesar do resultado negativo no período, a companhia encerrou o ano com mais de 6.000 BTC em sua tesouraria. Aproximadamente um terço desse total foi obtido por meio da mineração, enquanto o restante veio de compras no mercado e transações estratégicas financiadas principalmente pela emissão de ações.

No acumulado do ano, a empresa reportou receita de US$ 185,2 milhões. Apenas no quarto trimestre, levantou US$ 150,5 milhões com uma oferta de ações destinada a ampliar sua exposição ao bitcoin.

Estratégia combinada

A American Bitcoin adotou uma estratégia híbrida, combinando produção própria e aquisição direta do ativo. Segundo a empresa, a mineração foi realizada com margem bruta de 53%, indicando custos de produção abaixo do preço de mercado mesmo durante a retração do bitcoin.

A empresa abriu capital em setembro, poucas semanas antes de o bitcoin atingir sua máxima histórica recente. Cerca de 20% da companhia pertence a Eric Trump e Donald Trump Jr., que integram o grupo de investidores ligados ao projeto.

Os recursos obtidos com a emissão de ações permitiram aumentar em quase 50% a exposição ao bitcoin por ação, reforçando a posição da companhia no ativo.

Regras contábeis ampliam impacto da queda

A desvalorização de cerca de 23% do bitcoin no trimestre também gerou um impacto contábil relevante. Novas diretrizes do Financial Accounting Standards Board exigem que empresas ajustem o valor de ativos digitais ao preço de mercado, o que levou a American Bitcoin a registrar uma perda não realizada de US$ 227 milhões.

As ações da companhia subiam cerca de 3,8% no pré-mercado, cotadas a US$ 1,09, embora ainda acumulem queda próxima de 90% em relação ao pico registrado no ano anterior.

A controladora da empresa, Hut 8, também divulgou resultados trimestrais e informou avanços em sua infraestrutura e linhas de crédito. A empresa encerrou o ano com um pipeline de desenvolvimento energético de 8.500 MW e ampliou sua capacidade total de crédito para US$ 400 milhões.

O desempenho da American Bitcoin ilustra os efeitos da volatilidade do bitcoin sobre empresas que mantêm grandes reservas do ativo, especialmente em um cenário de novas exigências contábeis e maior exposição corporativa à criptomoeda.

