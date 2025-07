Minerador de bitcoin lucra mais de R$ 2 milhões depois de concluir processo sozinho

A mineração de bitcoin se tornou uma operação complexa e cara nos últimos anos, com empresas criando grandes operações para competir pelo sucesso na atividade e suas recompensas. Entretanto, um minerador conseguiu um feito raro: ele realizou o processo sozinho no último sábado, 26, usando equipamentos caseiros e ficando com toda a recompensa.

A mineração da criptomoeda surgiu como uma operação com grau de dificuldade alto, mas ainda suficiente para que usuários individuais concluíssem o processo e ganhassem as unidades da criptomoeda correspondentes como recompensa. Mas o cenário mudou bastante.

Hoje, a mineração de bitcoin conta com uma alta concorrência devido ao preço elevado do ativo. O processo exige um poder computacional elevado, equipamentos caros e um gasto energético expressivo. Como resultado, a operação tem ficado cada vez mais restrita a grandes empresas.

Esporadicamente, mineradores individuais, com operações caseiras, ainda conseguem concluir o processo. Foi o caso desse minerador, que recebeu uma recompensa de mais de 3 mil unidades de bitcoin, avaliadas atualmente em mais de US$ 372 mil (mais de R$ 2 milhões, na cotação atual).

Para entender a dimensão do feito, as chances de um usuário com os mesmos equipamentos e poder computacional concluir o processo sozinho são de 1 em 130 mil. Em média, esse tipo de operação seria concluída apenas uma vez a cada 370 anos.

Recentemente, empresas têm lançado produtos que buscam ajudar mineradores individuais e com operações caseiras a concluir o processo. No início de julho, um usuário dessa categoria obteve US$ 348 mil como recompensa.

A mineração de bitcoin é o processo de validação de transferências e outras informações na rede blockchain da criptomoeda. Essas informações são reunidas em blocos que, então, são validados e incluídos na rede. Para a validação ocorrer, o minerador precisa resolver problemas matemáticos complexos.

Após a resolução, ele ganha uma recompensa fixa de bitcoins. Em alguns casos, usuários oferecem taxas adicionais para "furar" a fila de processamento de informações, e o montante também fica com o minerador. Foi o que ocorreu nesse caso, com uma recompensa maior que o normal.

