Milionário diz que ciclo de 4 anos do bitcoin ainda está em jogo

O atual bear market do bitcoin pode ser explicado pelo ciclo de quatro anos e pela venda de holders de longo prazo no nível psicológico de US$ 100 mil, segundo Anthony Scaramucci, sócio-gerente da empresa de investimentos SkyBridge.

O ciclo de mercado de quatro anos do bitcoin foi “amenizado” por investidores institucionais e pelos fluxos de ETFs de BTC, que reduziram a volatilidade, disse Scaramucci, mas a mudança na dinâmica de mercado não eliminou completamente os ciclos tradicionais do BTC. Ele disse:

“Estamos em um ciclo de quatro anos, e havia algumas baleias tradicionais, alguns OGs, que acreditam no ciclo de quatro anos, e adivinha o que acontece na vida quando você acredita em algo? Você cria uma profecia autorrealizável.”

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O BTC continuará apresentando uma ação de preço volátil durante a maior parte do ano, até o quarto trimestre de 2026, quando os preços começarão a subir novamente em um novo ciclo de bull market, disse ele.

Scaramucci afirmou que os participantes do mercado, incluindo ele próprio, esperavam amplamente que o BTC atingisse US$ 150 mil em 2025, impulsionado pela agenda pró-cripto do presidente dos EUA Donald Trump e pela maior aceitação dos reguladores americanos ao setor de ativos digitais.

No entanto, o crash do mercado em outubro, que derrubou o BTC de uma máxima histórica de cerca de US$ 126 mil para uma mínima de US$ 60 mil, destruiu completamente o consenso amplamente compartilhado.

Os mercados frequentemente se movem na direção oposta ao sentimento predominante dos investidores, disse Scaramucci, citando a ação de preço do bitcoin nos primeiros meses de 2023, após o colapso da exchange FTX em novembro de 2022, como exemplo.

“Foi em um período de grande desinteresse e grande apatia que o bull market começou novamente”, disse ele, acrescentando que o atual bear market do BTC é uma correção “padrão” alinhada com quedas anteriores.

Para ser claro, executivos da indústria cripto, analistas e participantes do mercado continuam a debater se a teoria do ciclo de quatro anos do bitcoin ainda é válida após o BTC ter encerrado 2025 no vermelho ou se as mudanças na dinâmica de mercado alteraram permanentemente a forma como o preço do BTC se move.

Guerra no Irã e turbulência geopolítica

O preço do BTC caiu abaixo de US$ 69 mil no sábado, à medida que a guerra no Irã entrou em sua terceira semana, abalando ativos de risco de forma generalizada.

Investidores do mercado de ações viram o índice S&P 500 ampliar sua queda na sexta-feira, recuando cerca de 1,3%. Um dia antes, o índice fechou abaixo de sua média móvel de 200 dias, um indicador técnico-chave amplamente observado para avaliar a tendência geral dos mercados de ações, pela primeira vez em 10 meses.

Alguns analistas agora projetam uma possível queda de 50% no preço do BTC em 2026 caso ele continue a apresentar correlação positiva com o índice S&P 500.

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