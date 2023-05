Milhares de criptos vão cair, mas ‘bitcoin e ethereum sairão na frente’, diz analista da Bloomberg

Apesar de terem registrado alta de mais de 60% desde o início de 2023, o bitcoin e as criptomoedas podem enfrentar um “momento desafiador”, segundo o macro estrategista sênior da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone.

Uma queda acentuada no mercado de ações pode desencadear um movimento baixista ainda mais severo para as criptomoedas, fazendo com que apenas os projetos mais sólidos do mercado perdurem.

Ainda assim, mesmo que o bitcoin seja atualmente a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, o ativo ainda poderá sofrer quedas severas em 2023.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

“Meu cenário base é o índice S&P 500 cair para 3.000, e isso terá impacto no bitcoin, embora eu não saiba até onde ele poderá chegar. Poderíamos ver um novo mínimo”, disse McGlone em uma entrevista recente à Blockworks Macro.

“Livre-se das criptomoedas”

Atualmente, existem mais de 24 mil criptomoedas no mercado. Muitas delas não representam investimentos sólidos ou têm valor de mercado substancial, apresentando ainda mais risco ao investidor, mesmo que a cotação de algumas delas disparem.

Segundo McGlone, uma “limpa” está por vir para o mercado, com quedas fazendo com que essas criptomoedas deixem de existir. O especialista ainda recomendou “livrar-se delas” antes que isso aconteça, pois são “apenas idiotas”.

“As criptos cairão muito. Vamos limpar algumas dessas 24.000 criptomoedas. Livre-se de algumas. Elas são apenas idiotas. Mas bitcoin e ether sairão na frente.”

De acordo com McGlone, a crise provavelmente durará meses e colocará as duas maiores criptomoedas do mundo em evidência novamente.

“O próximo ano será mais longo. E vai continuar assim…Esse será um período duradouro e desafiador. Teremos que enfrentar uma severa purgação de ativos. Essa é minha visão”, concluiu.

