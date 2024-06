Milei diz que "não há problemas" para usar bitcoin em pagamentos na Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou na última quarta-feira, 19, que a população do país pode usar bitcoin em transações "sem problemas". Em resposta a um usuário no X, antigo Twitter, o político disse que defende uma "livre concorrência" entre moedas na economia argentina, em linha com conjunto de medidas aprovado recentemente no Congresso.

Milei falou sobre o tema em resposta a um comentário de um usuário no X, antigo Twitter. O usuário respondeu a uma publicação de Milei que falava "olá a todos", dizendo que desejava "bitcoin para todos". Em seguida, ele recebeu uma resposta do próprio presidente sobre a possibilidade.

"Haverá livre concorrência de moedas [na Argentina], então, se você quiser usar bitcoin não haverá problemas... e você também poderá usar outras unidades como WTI, BTU e aquela que for mais adequada para o seu negócio. Em termos contábeis, isso é resolvido pelo método da moeda funcional", disse.

Habrá libre competencia de monedas así es que si querés usar el Bitcoin no habrá problemas... y también podrás usar otras unidades como el WTI, BTU y la que te resulte más acorde en tu negocio...

Es más contablemente se resuelve por el método de moneda funcional... — Javier Milei (@JMilei) June 19, 2024

Apesar de não citá-la diretamente, a mudança citada por Milei faz parte da chamada Lei de Bases, um pacote de reformas econômicas propostas pelo presidente e que foi aprovada recentemente no Congresso, com 238 artigos que vão de uma reforma trabalhista a privatizações.

Um dos temas da reforma é exatamente a permissão para que estabelecimentos comerciais e empresas possam usar outras moedas ou até trocas de itens como forma de pagamentos. A proposta já havia sido adiantada no final de dezembro de 2023, pouco após a vitória de Milei nas eleições presidenciais.

À época, a ministra de Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, disse que medida abre margem para uso de diferentes ativos ou produtos como pagamento, incluindo commodities e o bitcoin. Em sua publicação, Mondino citou também exemplos com litros de leite ou quilos de carne.

Apesar de permitir o uso de criptomoedas, a publicação de Milei deixa claro que o peso argentino continua sendo a única moeda oficial do país, citada como a "moeda funcional". Com isso, a Argentina se distancia de El Salvador, que tornou o bitcoin uma moeda de curso legal em 2021.

A vitória de Javier Milei nas eleições da Argentina animou muitos entusiastas do bitcoin. Em diferentes momentos, ele chegou a elogiar o bitcoin, definindo a maior criptomoeda do mundo como uma "reação contra os golpistas dos bancos centrais" e uma resposta ao que ele acredita ser uma "manipulação de moedas fiduciárias por parte de bancos centrais e governos".

Entretanto, o político não reconheceu o bitcoin como uma possível alternativa de moeda nacional. Para ele, a criptomoeda é uma opção de investimento para diversificação de carteiras, cujo valor vem do fato de "não estar ligada a nenhum governo ou entidade".