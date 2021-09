MicroStrategy realiza novo aporte e agora detém R$26 bilhões em bitcoin

A MicroStrategy, empresa de inteligência empresarial e famosa detentora de altas quantidades de bitcoin (BTC), aumentou suas reservas da criptomoeda com mais uma compra, que foi anunciada nesta segunda-feira,13.

O CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, anunciou a compra de 5.050 BTC por cerca de 242,9 milhões de dólares, configurando uma média de 48.099 dólares cada.

Em um formulário 8-K registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 13, a MicroStrategy afirmou que havia adicionado 8.957 BTC às suas reservas no terceiro trimestre de 2021 como parte de sua estratégia de tesouraria.

Recentemente, a empresa comprou 3.907 BTC sob o custo de aproximadamente 177 milhões de dólares entre 1º de julho e 23 de agosto.

Após a última aquisição, a empresa agora detém cerca de 114.042 BTC adquiridos a um custo de 3,16 bilhões de dólares. Dado o preço atual do BTC, a quantidade de bitcoin em posse da MicroStrategy está avaliada em mais de 5 bilhões de dólares, o equivalente à 26,07 bilhões de reais.

De acordo com o formulário 8-K, o custo do bitcoin da MicroStrategy cai para cerca de 27.713 dólares por BTC, incluindo taxas e despesas diversas.

A compra adicional de 5.050 BTC é mais uma indicação de sua intenção de expandir sua posição de bitcoin. Apesar das perdas com seu investimento em bitcoin no segundo trimestre, a MicroStrategy afirmou que seu apetite pela maior criptomoeda do mundo em valor de mercado não foi afetado.

Desde o anúncio de sua primeira compra de BTC em agosto de 2020, a empresa de inteligência empresarial comprou mais bitcoin, tornando-se a maior detentora da criptomoeda entre as empresas de capital aberto nos Estados Unidos.

Saylor também se tornou um defensor ativo do bitcoin, incentivando regularmente outras empresas dos EUA a adicionar BTC a seus balanços.

O anúncio de compra desta segunda-feira ocorre em meio a uma queda no preço do bitcoin, que caiu mais de 3% nas últimas 24 horas, enquanto o valor de mercado total da criptomoeda caiu mais de 4%.

