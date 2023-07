Microsoft e startup lançam plataforma para simular operações com Real Digital

A startup brasileira BBChain, especializada em blockchain corporativo, firmou uma parceria com a gigante de tecnologia Microsoft para criar um ambiente virtual de simulação de operações com a tecnologia do Real Digital. A ideia é permitir que empresas testem produtos e possíveis modelos de negócios envolvendo o projeto de moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) do Brasil.

A plataforma vai ser hospedada no Microsoft Azure, um serviço de computação e armazenamento em nuvem oferecido pela empresa para organizações. O modelo adotado é o Sandbox, em que há um "ambiente isolado de testes que permite a execução e o monitoramento de softwares e aplicações com segurança". A rede escolhida é a Hyperledger Besu, a mesma dos testes do piloto do Real Digital.

Em comunicado, a BBChain explica que a Hyperledger Besy é uma "plataforma blockchain open-source e personalizável que oferece recursos como contratos inteligentes, privacidade, escalabilidade e suporte a redes públicas e privadas de forma controlada". O Sandbox poderá ser acessado por empresas interessadas a partir do marketplace do Microsoft Azure.

André Carneiro, CEO da BBChain, destaca que a plataforma deverá ser usada para que as empresas consigam obter dados e informações detalhas em torno dos custos, riscos e retornos envolvendo a utilização do Real Digital. Ele descreve a plataforma como uma "rede sandbox para que eles [os clientes] possam experimentar funções como emitir ativos, tokens, transações de DVP (Delivery Versus Payment), entre outras".

Ele explica ainda que os clientes "têm a possibilidade de gerar uma rede para testar todas as operações e criar seus próprios cases de negócio, sem precisar esperar um ano para ver como vai funcionar a moeda ”, se referindo ao tempo de duração estimado para a fase de piloto do Real Digital e o seu posterior lançamento para todo o público, previsto para o fim de 2024.

Vantagens do projeto

Segundo Carneiro, a rede escolhida oferece "possibilidades diversas para desenvolvimento de propostas de negócios que vão além dos títulos públicos tokenizados, que é o foco do projeto piloto do Real Digital". “Existem bancos médios que, geralmente, têm outras especialidades. Então a empresa pode, de repente, usar o sandbox para aprender como criar um crédito agrícola tokenizado, por exemplo”.

Outra vantagem, diz o executivo, é que o projeto ficará hospedado na nuvem, o que dá uma escalabilidade ampliada para testes e um potencial de gerenciamento de capacidade computacional dependendo da demanda de cada empresa. Esse último elemento busca ajudar tanto grandes quanto pequenas empresas a participar da iniciativa com custos compatíveis aos seus negócios.

Andrea Cerqueira, vice-presidente de Vendas Corporativas para Clientes e Startups na Microsoft Brasil, ressaltou que "com o potencial transformador do Azure e suas diversas funcionalidades para impulsionar o crescimento de negócios digitais, empresas conseguem realizar desde a gestão eficiente de dados até mesmo a implementação de blockchain, como neste caso. Esse aspecto possibilita a transformação digital e permite que empresas façam mais com menos, atingindo resultados cada vez mais significativos, otimizando recursos e alcançando maior produtividade".

Carneiro disse ainda que o objetivo da BBChain é expandir o sandbox e permitir que a ferramenta seja usada por todo o público, aumentando a quantidade de participantes. "Na nossa solução, entregamos toda a base pronta com a segurança, a infraestrutura e o ecossistema necessários para que as empresas cresçam ainda mais em seus projetos", destaca.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok