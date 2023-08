Microsoft anuncia parceria com blockchain e criptomoeda Aptos dispara 10%

A Aptos Lab, empresa responsável pelo blockchain Aptos, anunciou nesta quarta-feira, 9, que fechou uma parceria com a Microsoft para "expandir globalmente" serviços de Web3. Para isso, o projeto combinará a tecnologia blockchain com inteligência artificial.

De acordo com a Aptos, sua rede vai conseguir integrar o serviço de inteligência artificial da Azure, a nuvem da Microsoft. O sistema usa a IA criada pela OpenAI, empresa que também é dona do ChatGPT e recebe investimentos do gigante de tecnologia fundado por Bill Gates.

"Essa integração prepara o cenário para oportunidades empolgantes na exploração e desenvolvimento da Web3. É um movimento que criará novos recursos de construção e abrirá um portal para a Web3 que mudará a internet como a conhecemos — e para melhor", afirma o comunicado da Aptos.

Para a empresa, a parceria representa "um ponto de virada crucial, pondo fim aos obstáculos de longa data para a entrada na Web3. O futuro da internet não é apenas uma quimera — ele está aqui e está sendo construído na Aptos. A web de última geração está pronta para uso".

A expectativa das empresas é que a combinação de tecnologias facilite a exploração da Web3 por usuários e desenvolvedores. Ao mesmo tempo, a iniciativa vai oferecer "uma rede de proteção" para os criadores, permitindo que eles foquem em experiências finais para os usuários.

Com isso, a Aptos promete que a parceria com a Microsoft ajudará a criar "a fundação para a internet do futuro": "Essa integração da tecnologia de inteligência artificial da Microsoft, líder no mercado, é um passo significativo para mudar fundamentalmente a forma como a sociedade usa a internet".

O que é a Aptos?

Lançada em 2022, a Aptos é uma rede blockchain criada por ex-funcionários da Meta que estavam envolvidos no projeto de desenvolvimento de uma criptomoeda própria para o Facebook, a Libra. A iniciativa chegou a avançar, mas acabou sendo descartada pela empresa. Com isso, os envolvidos no projeto decidiram lançar o seu próprio ativo digital.

O projeto recebeu críticas inicialmente de uma forte centralização na distribuição da sua criptomoeda nativa para poucos usuários, em geral grandes investidores. Entretanto, ele tem conquistado mais presença no mercado e investimentos. Sua promessa é de oferecer uma rede rápida e barata, com pouco tempo de processamento de transações, para atrair projetos.

O anúncio da parceria com a Microsoft também impulsiona o ativo nesta quarta-feira: dados do CoinGecko mostram que a criptomoeda acumula ganhos de 10,9% nas últimas 24 horas, com a terceira maior alta entre as 100 principais cripto do mundo. Atualmente, ela é a 35ª maior cripto do mercado em termos de capitalização total.

