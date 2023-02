Microsoft demite funcionários e encerra projeto ligado a metaverso

A Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, decidiu encerrar seu projeto voltado ao desenvolvimento e fomento do metaverso em ambientes industriais apenas quatro meses depois do seu lançamento. A informação foi confirmada pelo site The Information.

Segundo o site, a empresa fundada por Bill Gates decidiu demitir todos os 100 funcionários que formavam o time da nova divisão. O movimento fez parte de um corte mais amplo, que totalizou cerca de 10 mil demissões, ou 4,5% de todos os trabalhadores da companhia.

Ainda de acordo com fontes do The Information, a decisão se baseou em um desejo da Microsoft de priorizar projetos que tenham um retorno financeiro de curto prazo. Por ser uma tecnologia ainda em estágios iniciais, o metaverso é considerado um projeto que demanda mais tempo e investimento para gerar receita.

Anunciada em outubro, a divisão da Microsoft para esse segmento trabalharia com clientes nas áreas de saúde, serviços financeiros e energia para construir interfaces e softwares que pudessem ser usados em projetos de realidade virtual.

Em linha com seus anúncios recentes, a Microsoft intensificou investimento em inteligência artificial, incluindo na empresa que desenvolveu o ChatGPT. À EXAME, especialistas afirmaram que a tecnologia já possui aplicações e capacidade de gerar grande receita no curto prazo, o que aumentou o interesse da companhia.

A estratégia da Microsoft, com isso, tem se diferenciado cada vez de uma outra gigante de tecnologia, a Meta. O conglomerado de Mark Zuckerberg chegou até a mudar de nome em 2021 como forma de sinalizar seu novo foco: o desenvolvimento do metaverso.

Desde então, porém, a companhia tem encontrado dificuldades para convencer seus investidores da viabilidade desses projetos. A divisão criada para pesquisar o tema acumula prejuízos bilionários desde a sua criação, e ainda não há previsão para o lançamento de aplicações da tecnologia no curto prazo.

E o cenário de demissões em massa não é uma exclusividade da Microsoft. As gigantes de tecnologia têm sido especialmente afetadas pelo quadro macroeconômico negativo nos Estados Unidos, com juros e inflação elevados. Com isso, várias delas já anunciaram cortes significativos.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok