MIBR lança 1ª coleção de NFTs em comemoração aos 20 anos de história nos esports

O Made in Brazil (MIBR), grupo famoso de esports, anunciou o lançamento de sua primeira coleção de tokens não fungíveis (NFTs) em parceria com a corretora cripto Bybit. Serão 12 modelos de camisas no estilo “Jersey” virtuais em comemoração aos 20 anos da organização nos esports.

Disponíveis a partir do dia 24 de outubro, duas novas “Jerseys” serão divulgadas a cada semana a partir desta data, segundo o MIBR em um comunicado. 6 NFTs da coleção “Genesis” serão presenteados, enquanto o restante estará disponível para venda na plataforma da Bybit.

Segundo o MIBR, cada camisa representará as conquistas do MIBR nos esports nos últimos 20 anos. O grupo possui times especializados em jogos online famosos como Counterstrike, Valorant e Rainbow Six Siege.

"Estamos muito orgulhosos de poder comemorar duas décadas de sucesso do MIBR com os nossos torcedores de todo o mundo. Esses NFTs não são apenas uma maneira de celebrar momentos marcantes da organização, mas de eternizá-los, além de nos conectar ainda mais com a nossa comunidade”, disse Roberta Coelho, CEO do MIBR em um comunicado.

Como funcionam os NFTs do MIBR

A coleção “Genesis” do MIBR vai integrar camisas “jerseys” colecionáveis de diferentes níveis de raridade. Serão 250 dos modelos mais comuns, enquanto as mais raras terão uma tiragem de apenas cinco unidades cada.

Além disso, haverão benefícios, segundo o comunicado. “Aqueles que completarem a coleção inteira receberão uma jersey oficial personalizada e autografada pelo seu time favorito do MIBR. Já os torcedores que conseguirem coletar 11 NFTs receberão uma mensagem personalizada de um influenciador ou jogador do MIBR de sua escolha. Para os colecionadores que possuírem entre 7 e 10 jerseys, será oferecido um cupom de desconto para uso na loja oficial do MIBR, juntamente com um bônus na plataforma da Bybit”, informou o comunicado.

Desde maio de 2022, o MIBR se envolveu com a tecnologia blockchain após ser patrocinado pela Bybit. O acordo de parceria tem validade de três anos e prevê o desenvolvimento de iniciativas da organização com ativos digitais.

