Metaverso poderá influenciar escolhas de viagens em 2023, indica Booking.com

À medida que as fronteiras se abrem após prolongadas restrições de viagens induzidas pelo Covid-19, o metaverso , um dos mais recentes ecossistemas subcriptográficos, está definido para ajudar os viajantes a decidir sobre os destinos que desejam experimentar pessoalmente, revela uma nova pesquisa realizada pessoalmente pela Booking.com. .

A popular agência de viagens on-line Booking.com entrevistou 24.179 entrevistados em 32 países, o que revelou o forte interesse dos viajantes em explorar destinos virtualmente enquanto decidem sobre seu itinerário. Fora do lote, as pessoas com maior probabilidade de experimentar experiências de viagem no metaverso foram a geração Z (45%) e a geração do milênio (43%).

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Quase metade, ou 43% dos entrevistados, confirmou a vontade de usar a realidade virtual para inspirar suas escolhas. Nesse grupo, cerca de 4.574 participantes acreditam em viajar para novos lugares somente depois de vivenciar isso virtualmente.

Além disso, mais de 35% dos entrevistados estão dispostos a passar vários dias no metaverso para conhecer os arredores oferecidos em destinos populares. De acordo com a Booking.com, as tecnologias de suporte, como feedback tátil, ajudarão a melhorar essa experiência, permitindo que os usuários experimentem praias arenosas e sol tropical sem sair de casa.

No entanto, 60% dos entrevistados acreditam que as experiências que o metaverso e as tecnologias virtuais oferecem não se aproximam das experiências presenciais. Alguns dos destinos mais populares para 2023 incluem São Paulo (Brasil), Pondicherry (Índia), Hobart (Austrália) e Bolzano (Itália).

O plano da gigante de tecnologia Microsoft de entrar no negócio do metaverso atingiu um grande obstáculo depois que a Federal Trade Commission (FTC) dos Estados Unidos tentou bloquear a aquisição da Activision Blizzard.

A aquisição da Activision Blizzard por US$ 69 bilhões teria desempenhado “um papel fundamental no desenvolvimento de plataformas metaversas”, de acordo com o CEO e presidente da Microsoft, Satya Nadella. No entanto, a FTC apontou as práticas anticompetitivas da Microsoft, em que a empresa limitou a distribuição de jogos de console após adquirir empresas de jogos rivais.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok