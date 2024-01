Metaverso pode voltar com tudo: confira as tendências para 2024 em tecnologia

O ano de 2024 já chegou e com ele já é possível identificar algumas inovações, especialmente no âmbito do mercado financeiro, que terão destaque ao longo dos próximos meses. As tendências apontam para mudanças significativas impulsionadas pela digitalização e pela adoção massiva de tecnologias emergentes.

Como apontam analistas da Aarin Tech ao Cointelegraph, ficar atento às ferramentas em destaque permite agilizar as tomadas de decisão, otimizar as operações e antecipar-se às novidades, sustentando a competitividade do segmento.

Entre as tendências apontadas pela empresa, a Aarin sugeriu que o metaverso pode voltar ao centro das atenções em 2024, pois, entre outros, será o ano em que a Apple Vision Pro, será comercializado em todo o mundo. O dispositivo da Apple pode não apenas reviver o metaverso, mas mudar totalmente a sociedade, assim como os smartphones fizeram.

Confira as tendências apontadas pela empresa para 2024.

Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) marca presença no setor financeiro desde a década de 1980, mas deverá ganhar mais destaque em 2024. Sistemas autônomos e inteligentes estão sendo empregados para aprimorar a experiência do investidor e prever tendências de mercado, oferecendo atendimento mais eficiente e recomendações personalizadas.

Além disso, a capacidade da IA de analisar padrões de transações, biometria e contratos inteligentes ainda contribui significativamente para a segurança do sistema.

“A IA já é uma velha conhecida, mas o Machine Learning e o processamento de linguagem natural a fizeram fincar os pés no setor. Um de seus principais benefícios é que, por meio da análise aprofundada das informações e da personalização, se torna mais fácil satisfazer o cliente e aumentar sua retenção no mercado financeiro.

Ela também nos permite vislumbrar uma diminuição no número de fraudes, já que a tecnologia está ficando mais apta a identificar essas infrações”, explica Victor Tavares, Founder & CTO, da Aarin, hub tech-fin especializado em Pix e embedded finance.

Metaverso

Ao que tudo indica, outra tecnologia que ganhará destaque é o metaverso, uma evolução das realidades virtuais que promete redefinir as interações comerciais. No próximo ano, espera-se uma expansão significativa dessa tecnologia, possibilitando transações financeiras baseadas em ativos digitais, como NFTs (tokens não fungíveis).

Além disso, moedas digitais, como Decentreland (MANA) e Enjin Coin (ENJ), já estão integradas ao Metaverso, o que indica um novo paradigma para investimentos e experiências financeiras online.

Drex

O mercado financeiro brasileiro entrará em uma nova era com a implementação do Drex, uma Central Bank Digital Currency (CBDC). A sigla se refere a uma versão digital da moeda de cada país, sendo o Drex a moeda brasileira.

China e Estados Unidos já adotam essa tecnologia, e a expectativa é que o Brasil se agregue a essa lista em breve. Diferente do dinheiro convencional, ela exige uma carteira digital para ser utilizada.

“O Drex proporcionará maior inclusão financeira, redução de custos em transações e eficiência nos pagamentos, integrando-se à tecnologia blockchain para garantir segurança. Além disso, é um método muito mais sustentável que o dinheiro de papel”, diz Ticiana Amorim, co-fundadora e CEO da Aarin.

Tecnologia 5G

A expansão do 5G terá um impacto expressivo no mercado financeiro. A velocidade e a eficiência dessa nova geração de redes móveis possibilita a agilidade na liberação de crédito, a segurança nas transações e uma experiência do cliente aprimorada.

Pix Automático

Outro avanço importante é o Pix Automático, uma extensão do popular sistema de pagamento instantâneo Pix. Previsto para outubro de 2024, ele permitirá pagamentos automáticos de contas recorrentes, como luz e água, trazendo conveniência para consumidores e eficiência para as empresas.

Ticiana Amorim especialista explica que a tecnologia é similar ao conhecido débito automático, em que o usuário permitirá que os consumidores autorizem de modo prévio os pagamentos de débitos periódicos em suas respectivas contas bancárias.

“É interessante para empresas e consumidores, onde há facilidade no pagamento e possibilidade da diminuição de inadimplência”, conclui.

