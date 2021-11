Metaverso pode mudar forma como nos relacionamos, diz banco Morgan Stanley

O metaverso é importante porque pode "mudar fundamentalmente o meio pelo qual nos socializamos, assistimos apresentações musicais, nos envolvemos com marcas de moda, aprendemos e especulamos sobre ativos digitais como NFTs ou skins de jogos", afirmaram especialistas do banco Morgan Stanley, em nota.

"O metaverso existe, mas ainda não em sua forma mais pura", disse o estrategista de ações Edward Stanley em relatório publicado na quinta-feira, 11.

Empresas como Roblox, Facebook e Naver estão atualmente construindo metaversos em suas próprias plataformas empresariais, mas um "verdadeiro metaverso" permitiria a "interoperabilidade entre experiências" em todas as plataformas dessas empresas. No entanto, levará algum tempo e necessitará de uma “colaboração entre empresas para permitir que os usuários passem por milhões de experiências”, disse o relatório.

A Coreia do Sul é vista como um polo importante porque sua aliança com mais de 400 empresas de tecnologia pode oferecer interoperabilidade entre metaversos no futuro, observou o relatório.

O relatório descreveu o metaverso como um "mundo virtual para experiências conjuntas e imersivas que está persistentemente disponível e onde os usuários podem explorar um vasto número de experiências simultaneamente" e "dentro dessas experiências, pessoas em todo o mundo podem se encontrar, jogar, assistir, trocar e aprender através de milhões de experiências. ”

O público-alvo do metaverso no momento são jovens jogadores, observou o relatório, mas também afirmou que a idade média entre os jogadores está aumentando e os jogos podem ser acessados pelo celular ou plataformas de jogos de computador.

O metaverso já está movendo os preços das ações de jogos como Roblox, disse o banco, e mais empresas estão adotando o conceito, acrescentou.

O Facebook disse em outubro que estava planejando contratar 10 mil pessoas na União Europeia para desenvolver seu metaverso. A empresa de mídia social também mudou seu nome para Meta ao mesmo tempo.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

