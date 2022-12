"Metaverso" fica em 2º lugar na votação da palavra do ano da Universidade de Oxford

O termo "metaverso” ficou em segundo lugar, atrás de “modo goblin”, na votação da Oxford University Press que escolheu a palavra do ano de 2022. Foi a primeira vez na história que o processo foi aberto ao público em geral.

Em um anúncio divulgado em 4 de dezembro, a organização disse que o termo viral “modo goblin” superou “metaverso” e "#IStandWith" na votação para se tornar a palavra do ano de 2022. De acordo com a pesquisa de Oxford, o uso do termo metaverso “quase quadruplicou em relação ao ano anterior”, impulsionado em parte pela mudança de marca do Facebook para Meta em outubro de 2021.

Já o termo "modo goblin" se tornou viral em fevereiro porque aparentemente "capturou o humor predominante de indivíduos que rejeitaram a ideia de retornar à 'vida normal'" após o período de quarentena imposto pela covid-19 ter sido suspenso. "#IStandWith" ficou em terceiro lugar no concurso, impulsionado por hashtags nas redes sociais, incluindo "#IStandWithUkraine", após a invasão da Rússia em fevereiro.

“À medida que lidamos com conceitos relativamente novos, como o trabalho híbrido em espaços de realidade virtual, o metaverso é particularmente pertinente aos debates sobre a ética e a viabilidade de um futuro totalmente online”, disse a Oxford Languages.

A organização comentou que “um oponente digno do 'modo goblin', 'metaverso' ganhou força na votação com o suporte da comunidade cripto e de diversas publicações. Vemos que o uso do termo continua crescendo à medida que mais vozes se juntam ao debate sobre a sustentabilidade e a viabilidade de um futuro on-line".

No vídeo sobre metaverso lançado em novembro, a universidade disse que o termo remonta ao “romance de ficção científica Snow Crash de Neil Stephenson”, lançado em 1992. Mais de 300 mil pessoas votaram entre os três termos selecionados pela Oxford Languages.

O termo “NFT”, ou token não fungível, venceu o concurso do Dicionário Collins para a palavra do ano de 2021, enquanto “vax” ficou em primeiro lugar como a palavra escolhida por Oxford no mesmo ano. Os resultados mais recentes aparentemente representam uma mudança no fervor das redes sociais em torno dos termos relacionados às criptomoedas, que supostamente caiu no primeiro trimestre de 2022.

