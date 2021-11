‘Metaverso dos metaversos’ capta R$100 mi para ir além de Axie Infinity

A Avocado Guild arrecadou 18 milhões de dólares (cerca de 100 milhões de reais) em uma primeira rodada de investimentos liderada pela Animoca Brands, elevando seu valuation para 200 milhões de dólares, de acordo com um comunicado à imprensa. A QCP Soteria Node também liderou a rodada.

Three Arrows Capital, Solana Ventures, Polygon Studios, Hashed, o fundo de crescimento de 1 bilhão de dólares da Binance Smart Chain e executivos da GoldenTree Asset Management também participaram do investimento.

Comunidades de jogos como a Avocado reúnem jogadores de games play-to-earn, que podem gerar receita em criptomoedas, como Axie Infinity, o mais popular deles.

Esses grupos geralmente têm acordos de compartilhamento de receita e dão aos jogadores empréstimos iniciais em tokens não-fungíveis (NFTs) para que eles possam começar a jogar.

Em uma entrevista, o cofundador e CEO da Avocado, Brendan Wong, descreveu a comunidade como o “metaverso dos metaversos”, porque permite que os jogadores participem de vários mundos virtuais.

Os “Avocadianos”, como os usuários se chamam, não apenas aprendem como ganhar uma renda extra em jogos play-to-earn, mas são treinados para se tornarem usuários da Web 3.0, aproveitar oportunidades em finanças descentralizadas (DeFi) e se tornar parte de uma comunidade, contou Wong.

O grupo pretende expandir suas operações para outros jogos em blockchain usando os fundos e comprará NFTs e terras em mundos virtuais, disse Wong.

A comunidade também aumentará seu programa de bolsas para mais de 10 mil membros, acrescentou Wong. A Avocado Guild conta atualmente com 7 mil membros, a maioria das Filipinas e Indonésia.

Os estudantes da Avocado aprendem a jogar jogos como Axie Infinity e recebem empréstimos de NFTs após concordarem com uma divisão de receita onde a Avocado fica com 50% da renda, de acordo com um representante da empresa. Os "bolsistas" podem interromper o programa a qualquer momento, mas a maioria deles opta por permanecer na comunidade mesmo após o término da bolsa, disse Wong.

O jogo Axie Infinity disparou em popularidade, especialmente nas Filipinas, levando a um valuation de 3 bilhões de dólares para seu desenvolvedor, Sky Mavis.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

