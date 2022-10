MetaMask dá US$ 2,4 milhões para financiar inovações em carteira cripto

Nesta quinta-feira, 27, a ConsenSys anunciou a criação de uma organização autônoma descentralizada (DAO) em blockchain para o financiamento de desenvolvedores. Chamado de MetaMask Grants DAO, o programa é liderado por funcionários da empresa, criada por Joseph Lubin, cofundador da Ethereum.

Em fase experimental, o programa tem duração prevista de um ano, com a possibilidade de renovação dependendo dos resultados. O orçamento é de US$ 600 mil por trimestre, totalizando US$ 2,4 milhões. O dinheiro será utilizado, principalmente, para financiar projetos envolvendo a tecnologia blockchain.

Os projetos apoiados poderão, posteriormente, ser incluídos no ecossistema MetaMask. A MetaMask foi desenvolvida pela ConsenSys e é a maior carteira de criptomoedas do mundo, com mais de 30 milhões de usuários.

“Com o MetaMask Grants DAO, a ConsenSys se dedica a construir um mundo mais aberto e descentralizado, capacitando desenvolvedores em todo o mundo a construir o futuro da Web3”, disse a empresa em um comunicado. “Este projeto experimental ajudará a construir o ecossistema Snaps para tornar a MetaMask a carteira mais extensível do mundo”.

As organizações autônomas descentralizadas (DAOs) são construídas em blockchain e dão aos seus integrantes o poder de voto sobre as suas decisões coletivas. Desprovidas de hieraraquia, as DAOs tomam suas decisões de forma descentralizada através do blockchain.

No caso da MetaMask Grants DAO, ela será financiada pela ConsenSys e contará com funcionários da empresa para emitir concessões para desenvolvedores de projetos externos. A votação e as propostas ocorrerão publicamente através do SnapShot na plataforma Codefi Activate.

Segundo a empresa, o comitê de liderança do MetaMask Grants DAO será composto de:

• Cofundadores da MetaMask

• Líder de Produto Global MetaMask

• Líder MetaMask para Snaps Studios

• Estrategista de DAO Sênior MetaMask

• O Diretor de Iniciativas Estratégicas da ConsenSys

• O Diretor de Gerenciamento de Produto da ConsenSys

Qualquer projeto significativo que agregue valor ao ecossistema MetaMask será aceito pela DAO, segundo um comunicado.

“DAOs podem ser boas para todos os tipos de coisas. Mas talvez nada mais do que dar dinheiro! Estamos empolgados em retribuir e ajudar alguns projetos a crescer que tiveram problemas para obter financiamento de outras maneiras”, disse Dan Finlay, cofundador da MetaMask.

“Explorar os mecanismos da Web3 é fundamental para o DNA da ConsenSys, que vem experimentando como incorporar operações cada vez mais descentralizadas em uma empresa de software”, acrescentou o comunicado da empresa.

A MetaMask Grants DAO consistrá em três partes:

1. Uma DAO liderado por funcionários, o coração da DAO, composto de mais de 900 funcionários em tempo integral da ConsenSys com potencial para adicionar parceiros externos no futuro. Todos eles poderão optar por ser um membro do Grants DAO com direitos de voto iguais.

2. Um comitê de liderança (mini-DAO) composto de sete indivíduos. O comitê de liderança é responsável por encontrar projetos de alto potencial, criar propostas de governança, atualizar conteúdo externo e coletar feedback e impulsionar melhorias para a DAO.

3. Uma carteira multiassinatura segura. Supervisionada pela ConsenSys, ela gerenciará o contrato de token e a tesouraria. Além disso, será responsável por assinar transações para o desembolso de fundos e cunhar/queimar tokens à medida que os funcionários ingressam ou saem da empresa.

Para concorrer a um financiamento da organização, as propostas submetidas serão votadas pelo comitê de funcionários da ConsenSys. Haverão dois tipos de subsídios:

1. Subsídios do Comitê de Liderança — esses subsídios serão alocados ao Comitê de Liderança para votação. Qualquer membro do Comitê de Liderança pode fazer uma proposta.

2. Subsídios DAO — esses subsídios serão alocados para que todo o DAO vote. As propostas com maioria relativa simples serão aprovadas.

Após o financiamento, alguns projetos poderão ser escolhidos para integrar o ecossistema da MetaMask, implementando melhorias na carteira de criptomoedas mais utilizada do mundo.

“Tornar a MetaMask a carteira mais extensível do mundo requer esforços descentralizados para desenvolvê-la ainda mais e capacitar suas comunidades. Isso não apenas acelerará o crescimento para usuários confortáveis com criptomoedas, mas também aumentará a adoção de indivíduos curiosos em criptomoedas com mais caminhos para participar”, disse Taylor Monahan, líder global de produtos da MetaMask.

