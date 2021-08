Messi, CBF e NBA: como e por que o esporte adotou a tecnologia blockchain?

Por conta das regras de distanciamento social impostas pelo cenário pandêmico do covid-19, clubes e seleções de futebol, times de basquete e, até mesmo, escuderias da Fórmula 1 passaram a buscar uma nova forma de manter o engajamento de seus fãs e torcedores, e encontraram na tecnologia blockchain e nos criptoativos uma forma de manter esta conexão ativa, oferecendo novas possibilidades de interação capazes de superar qualquer distância.

Mas como o ambiente esportivo se conecta ao mercado de criptoativos? E o que Lionel Messi tem a ver com tudo isso?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto, Lucas Josa e Gabriel Rubinsteinn se juntam para explicar o que são os tokens de torcedor, como eles estão beneficiando organizações esportivas, torcedores e, e alguns casos, trazendo lucros para os investidores nesta classe de ativos.

