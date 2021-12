Messari lança portal de governança após aumento na popularidade das DAOs

Acompanhar as organizações autônomas descentralizadas (DAOs, na sigla em inglês) ficou um pouco menos doloroso. A Messari, uma das principais ferramentas de análise e pesquisa de blockchain do mundo, anunciou nesta quarta-feira, 8, o lançamento do "Governador da Messari" - uma plataforma para se envolver na governança de muitas das principais DAOs.

A plataforma da Messari é lançada em um momento bastante oportuno. O interesse por "DAOs" na ferramenta de pesquisa da empresa é o maior em vários anos, impulsionado por histórias interessantes, como os esforços frustrados de uma DAO para comprar uma cópia rara da constituição dos EUA e Kimbal Musk - irmão do empresário Elon Musk - formando uma DAO para a caridade.

As organizações também estão se tornando sistemicamente importantes para o mundo cripto e, indiretamente, para a economia em geral - as DAOs gerenciam uma porcentagem considerável dos 280 bilhões de dólares em valor total bloqueado da tecnologia DeFi, bem como uma porcentagem crescente da capitalização de mercado de quase 3 trilhões das criptomoedas.

Participação eleitoral

Apesar de sua crescente proeminência, no entanto, acompanhar o funcionamento interno das DAOs é uma tarefa complicada.

Os fóruns de discussão em que as propostas são idealizadas e desenvolvidas geralmente ficam enclausurados em uma página da web separada de um portal de votação das DAOs, e muitas das conversas mais importantes acontecem no Twitter ou no Discord.

Em entrevista, o diretor de estratégia e crescimento da Messari, Ben O’Neill, disse que o objetivo era criar uma plataforma onde os usuários pudessem obter informações importantes rapidamente. “Um site como o CoinMarketCap permite que você veja as apostas da mesa para um token”, disse O’Neill. “Queríamos construir um lugar onde você pudesse ver facilmente todos os pés da mesa para governança.”

Os membros da equipe de research da Messari adicionam novas propostas à plataforma à medida que elas são postadas, classificam-nas com base na importância e no tipo de proposta e também avaliam o quão calorosamente a comunidade recebeu a proposta. A plataforma também contém links para portais de votação e fóruns de governança para as DAOs mais relevantes.

A plataforma agora está ativa e gratuita para o público, com recursos premium planejados para empresas de investimento em criptoativos que buscam melhor manejar seus tokens de governança.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

