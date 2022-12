Coleção do Reddit chega a 5 milhões de NFTs em mais de 4 milhões de carteiras

Apesar de enfrentarem um cenário de queda ao longo de todo 2022, os tokens não fungíveis (NFTs) ainda fazem sucesso entre determinados grupos de pessoas. Um grande exemplo é a comunidade de usuários do Reddit, que bate recorde ao atingir o número de 5 milhões de NFTs.

A rede social anunciou seus planos para a criação de NFTs em julho deste ano, e desde então os avatares característicos do Reddit ganharam muito sucesso entre os usuários, com mais de 4,25 milhões de carteiras digitais criadas especificamente para armazenar os NFTs da coleção.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Emitidos na rede Polygon, eles foram em maioria distribuídos gratuitamente aos usuários, e já representam um destaque em meio ao declínio das vendas de tokens do gênero no mercado, que segue em queda generalizada.

No mercado secundário, a coleção também faz sucesso e já movimentou US$ 11,8 milhões, segundo dados do Dune Analytics. A venda mais cara de um NFT do Reddit rendeu cerca de US$ 40 mil ao seu dono.

Chamados de "Reddit Collectible Avatars", os avatares colecionáveis do Reddit mostram que os NFTs podem ir muito além de um investimento, representando uma forma para que membros de uma comunidade se identifiquem entre si no ambiente digital. Além disso, o projeto ainda estimula a adoção da Web3, nova fase da internet que engloba blockchain, criptomoedas e NFTs, com distribuição de brindes relacionados à coleção.

Muitas das carteiras digitais que contém NFTs da rede social foram criadas especificamente para isso, revelando um aumento na adoção da tecnologia. Em outubro, o direitor de produtos do Reddit, Pali Bhat, anunciou a criação de mais de três milhões de carteiras para armazenar os NFTs da coleção.

Com diversos tipos de avatares diferentes, a Reddit Collectible Avatars homenageia a diversidade de forma descontraída. Um dos tipos de avatares da coleção é classificado como “Bites of Brazil”, ou “pedaços do Brasil” em português. A homenagem à cultura brasileira conta com detalhes da fauna e flora do país.

Além do Reddit, outras grandes marcas e empresas estão projetando NFTs na rede Polygon, como o Instagram, Nike e Starbucks.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok