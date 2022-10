Mesmo em forte queda, retorno do bitcoin ultrapassa Amazon, Google e Tesla nos últimos 5 anos

O investimento em bitcoin se demonstrou bastante rentável desde o seu lançamento. Desde julho de 2013, a primeira criptomoeda valorizou mais de 29.000%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Isso fez com que o investimento se tornasse uma opção considerada por grandes empresas e especialistas, que enxergam no bitcoin um potencial ativo de proteção contra a inflação.

Chamada de HyperIntelligence, uma ferramenta lançada pela MicroStrategy recentemente busca ajudar investidores a comparar o desempenho do bitcoin contra os principais investimentos tradicionais, como ações, índices, títulos, metais preciosos e moedas.

De acordo com dados da MicroStrategy, ainda que o bitcoin esteja em queda de 60% em 2022, o investimento continua mais rentável que investimentos tradicionais famosos, como ações da Amazon, Google e Tesla, nos últimos cinco anos.

A MicroStrategy é uma empresa que desenvolve softwares de inteligência empresarial e também a que mais investe em bitcoin entre as listadas em bolsa. Com cerca de 123 mil unidades da criptomoeda, seu ex-CEO, Michael Saylor, chegou a sair do cargo este ano para se dedicas à estratégia de tesouraria da empresa, que envolve o investimento em bitcoin.

A nova ferramenta tem caráter informativo e acesso livre. A partir dela, é possível comparar informações de retorno financeiro nos últimos 30, 90, 365 dias e 5 anos. Por meio de cards, o usuário pode verificar a volatilidade e o risco x retorno dos ativos selecionados.

“A tecnologia HyperIntelligence agiliza e simplifica a tomada de decisões, sem a necessidade de cliques ou abrir várias telas”, afirmou Luis Lombardi, diretor regional da MicroStrategy na América Latina.

Segundo o executivo, a solução já é utilizada por grandes empresas em todo o mundo e o objetivo é usar tecnologia de análise da própria empresa para tornar a visualização de comparações de dados mais simples.

Bitcoin x Real

De todos os períodos analisados pela ferramenta, o de cinco anos é o único em que o bitcoin ainda apresenta performance superior a ativos como o dólar, ouro, prata, S&P 500, Nasdaq e até mesmo o Real, a moeda oficial brasileira.

Considerando o investimento de US$ 1, caso este tivesse sido realizado há um mês em bitcoin, valeria o equivalente a US$ 0,97 atualmente. Em reais, seriam US$ 0,99. No último ano, estes valores seriam US$ 0,31 e US$ 1,03, respectivamente.

No entanto, considerando os últimos cinco anos, o investimento de US$ 1 em bitcoin teria se tornado US$ 3,36, enquanto em reais, US$ 0,59.

Bitcoin x ações

Segundo a ferramenta da MicroStrategy, o rendimento do bitcoin nos últimos cinco anos foi superior ao de ações de grandes empresas, como Amazon, Google e Tesla, que estrelam entre as maiores empresas dos Estados Unidos.

Sobre as ações da Amazon, o rendimento do bitcoin foi 35% superior nos últimos cinco anos. Já para Google e Tesla, os valores foram 42% e 10%, respectivamente.

Tanto as criptomoedas quanto as ações sofrem de um mau momento em 2022. Considerados ativos de risco, esta classe sofre os impactos de uma inflação recorde em todo o mundo, principalmente na economia norte-americana. Apenas este ano, uma série de aumentos na taxa de juros do país foram realizados pelo Federal Reserve, o banco central, fator que costuma causar a aversão ao risco entre investidores.

Além disso, a ferramenta da MicroStrategy conta com uma terceira opção de visualização de dados. O “Overview” traz um resumo comparativo e mais detalhado do ativo escolhido em comparação com o bitcoin. Nele, são mostrados os resultados de cada período, incluindo ainda outras métricas para cálculo de rentabilidade como o índice Sortino, que pondera a volatilidade do ativo em comparação com o risco, e o CMGR que se refere à taxa composta de crescimento mensal.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok