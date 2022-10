Mesmo após perder US$ 61 milhões em bitcoin, presidente de El Salvador continua popular no país

Pouco mais de um ano após implementar a “Lei Bitcoin”, que adota o bitcoin como moeda de curso legal em El Salvador, o presidente Nayib Bukele mantém uma alta popularidade no país. A queda de mais de 60% na cotação do ativo, que estaria “esquecido” em El Salvador, não teria sido o suficiente para causar uma queda na popularidade de Bukele, que teria a maior aprovação entre 13 países da América Latina, segundo uma pesquisa da CID Gallup.

A CID Gallup, uma empresa de consultoria da Costa Rica, entrevistou 1.200 cidadãos em 13 países latinoamericanos e descobriu que o presidente Bukele era o mais popular, com um índice de aprovação de 86%. Bukele se saiu muito melhor do que os líderes das principais economias latinoamericanas, como México e Argentina.

Apesar de não ter sido inclusivo na pesquisa da CID Gallup, o Brasil também ficaria atrás de El Salvador nos índices de aprovação ao presidente. Segundo dados do Datafolha para outubro de 2022, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro no país é de 38%. O número é menos que o dobro da aprovação de Nayib Bukele em El Salvador.

Os resultados surpreendem, já que entre outras medidas, a implementação do bitcoin como moeda de curso legal teria sido uma das medidas de Bukele menos bem recebidas pela população salvadorenha.

Uma pesquisa realizada em maio pela Universidade Centroamericana de El Salvador, revelou que 71,1% dos entrevistados disseram que a “Lei Bitcoin” não fez nada para melhorar as finanças de suas famílias. Os entrevistados classificaram o Bitcoin como a segunda maior falha política de Bukele em 2021, atrás apenas da alta na inflação.

“Se você for a qualquer mercado em El Salvador, é mais provável que receba um insulto do que consiga comprar algo em bitcoin”, disse Laura Andrade, diretora do instituto de opinião pública da universidade, que realizou a pesquisa. “Não faz parte da rotina diária das pessoas”, afirmou ela à Bloomberg.

O governo salvadorenho chegou a fornecer o equivalente a US$ 30 em bitcoin para que os habitantes do país adotassem a criptomoeda. Segundo dados do governo, mais de 4 milhões de pessoas teriam se cadastrado para a Chivo, carteira digital do país. No entanto, pouco tempo depois o bitcoin teria ficado “esquecido”.

“Ninguém mais fala sobre bitcoin aqui. Está meio esquecido”, disse o ex-presidente do banco central de El Salvador, Carlos Acevedo, à Bloomberg. “Não sei se você chamaria isso de fracasso, mas certamente não foi um sucesso.”

O FMI chegou a adiar a aprovação de um programa de US$ 1,3 bilhão para o país citando riscos do bitcoin. Isso porque além da adoção do bitcoin como moeda legal, o governo salvadorenho ainda investiu grandes quantias na criptomoeda, cujo preço caiu mais de 60% em 2022.

Os bitcoins do governo comprados com fundos públicos valem US$ 47,2 milhões atualmente, menos da metade do que o governo pagou. As perdas já somam mais de US$ 61 milhões, de acordo com dados do site Nayib Tracker.

No entanto, outras medidas do presidente no país parecem ser a razão para a aprovação recorde. El Salvador pode ser encontrado constantemente em listas de países os maiores índices de crimes violentos do mundo e, supostamente, seria mais seguro sob a gestão de Bukele.

Em 2022, o presidente deu início a uma dura repressão contra membros de facções e gangues salvadorenhas, prendendo mais de 53 mil pessoas. Apesar de elogiado por muitos salvadorenhos, estas iniciativas levantam debate entre grupos de direitos humanos, que alertam para uma possível crise no sistema prisional do país.

