Mercedes-Benz vai lançar coleção de NFTs criados com inteligência artificial

A Mercedes-Benz anunciou que vai lançar e leiloar uma coleção de 1 mil tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que formam uma coleção de artes digitais criadas a partir do uso de inteligência artificial. A coleção recebeu o nome de Maschine Collection e é a primeira desenvolvida e divulgada pelo novo braço da companhia responsável pela área de Web3.

De acordo com a fabricante de carros, a coleção explora conceitos como "velocidade e percepção", em que as imagens retratadas aparecessem conforme hélices e pneus giram em diferentes velocidades. "Quando os objetos se movem muito rápido, o olho humano não é capaz de processar adequadamente os fenômenos, em vez disso, mescla as imagens em um borrão. Isso cria uma ilusão chamada efeito estroboscópico, que distancia nossos sentidos da realidade", explica a empresa.

Segundo a Mercedes-Benz, "é raro observar esse efeito na natureza devido às altas velocidades envolvidas, mas com o advento da era das máquinas, o efeito estroboscópico pode ser visto em rodas de carros, hélices, turbinas e todos os tipos de máquinas movidas a motor. Com objetos em rotação, dependendo da proporção da velocidade radial do objeto em relação à taxa de quadros máxima de seus olhos, ele parecerá estar parado ou até mesmo se mover para trás".

1/ We can finally announce our inaugural core collection, co-created with generative artist @harmvddorpel and art collectors @FingerprintsDAO. We’re excited to work with giants in this space and would like to share what “Maschine” is all about 🧵 pic.twitter.com/9iOFUxefpr — Mercedes-Benz NXT (@MercedesBenzNXT) May 30, 2023

O projeto usou tecnologias como imagens 3D e redes neurais - um tipo de inteligência artificial - para criar essas imagens e os NFTs. O responsável foi o artista Harm van den Dorpel, que ficou conhecido por explorar a área de arte generativa, em que obras de arte são produzidas usando novas tecnologias, em especial IA.

A coleção é uma parceria entre van den Dorpel, a Mercedes-Benz e a Fingerprints DAO, uma comunidade autônoma descentralizada que investe e coleciona obras de arte digitais. Os NFTs serão leiloados em uma transmissão ao vivo, em uma data ainda não confirmada, assim como os preços iniciais no leilão.

Para participar, é necessário que os compradores tenham uma carteira digital. Além disso, há uma quantidade máxima de criptoativos que poderão ser adquiridos por carteira, mas eles poderão ser, posteriormente, revendidos pelos compradores. O leilão estará liberado para habitantes do Brasil e outros 31 países.

Arte e inteligência artificial

Ao explicar a coleção de NFTs, van den Dorpel explicou que seu objetivo foi criar peças que remetessem à indústria automobilística. A sua primeira inspiração para as obras de arte surgiu quando ele viu um pneu em movimento e se questionou se seria possível replicar o movimento e inserir uma imagem nela.

A partir daí, ele treinou uma inteligência artificial para fazer essa ação e foi enviando orientações, ajustes e ideias para serem executadas. Para isso, ele forneceu "vários exemplos do que eu já achei que seriam bons resultados", ajudando a moldar as produções da máquina.

O projeto é a primeira de três coleções de NFTs que foram anunciadas pela Mercedes-Benz NXT. A nova divisão da montadora de carros foi anunciada neste ano e busca explorar novas formas de comercializar itens colecionáveis ligados à marca, inserindo-os no ambiente digital e em suas possibilidades.

