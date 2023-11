Mercedes, Adidas, Hugo Boss e Lufthansa: como grandes empresas estão usando NFTs

Em sua maior parte, os tokens não fungíveis (NFTs) têm dois casos de uso principais: compra e venda de produtos digitais (arte digital, itens de moda virtuais) e construção de comunidades digitais (associações exclusivas, acesso a eventos).

Esses casos de uso podem ser facilmente adotados por marcas e empresas, como marcas de moda que vendem roupas digitais, diversas empresas que oferecem associações a clubes baseados em NFT e músicos que realizam shows exclusivos para seus fãs.

Empresas alemãs tradicionais também estão aderindo ao movimento, reconhecendo o potencial da tecnologia NFT para inovar e comercializar seus produtos e serviços.

Deutsche Post combina NFTs e IA

O Deutsche Post, o serviço postal alemão, lançará seu primeiro selo colecionável de edição limitada em 2 de novembro de 2023. Um selo autoadesivo clássico virá com uma imagem digital – um NFT representando a propriedade do selo.

O primeiro selo apresenta uma imagem pixelada do Portão de Brandemburgo gerada por inteligência artificial (IA). Os próximos selos da coleção apresentarão outros marcos icônicos da Alemanha.

Resta saber se a coleção de selos NFT será um sucesso comercial. No entanto, é um passo significativo para o Deutsche Post, que procura expandir seu alcance no mundo digital.

Lufthansa sobe aos céus com arte NFT

Os NFTs também podem ser usados ​​para vários programas de fidelidade, oferecendo aos clientes uma experiência mais gratificante e envolvente, ao mesmo tempo que proporcionam às empresas uma nova maneira de se conectar com seus clientes e construir fidelidade à marca.

Um exemplo desse caso de uso é o programa de fidelidade NFT da Lufthansa na rede Polygon . Em colaboração com o Lufthansa Innovation Hub e o Miles & More, o seu programa de passageiro frequente, a Lufthansa desenvolveu a aplicação móvel Uptrip que permite aos passageiros transformar suas experiências de viagem em NFTs. Esses NFTs podem então ser trocados por recompensas como bônus de milhas e vouchers de business lounge.

🛫Lufthansa's @Uptrip_app loyalty program is building #onPolygon to turn flights into rewards

👉🏽Collect NFT trading cards for every flight and claim rewards Learn more about the new Miles & More and @LHInnovationHub experience: https://t.co/MjQihK8xUx pic.twitter.com/JfUEoUJxNR — Polygon (Labs) (@0xPolygonLabs) August 31, 2023

"O programa de fidelidade da Lufthansa que a Uptrip está construindo na Polygon vai transformar voos em prêmios. Colecione cards em NFT para cada voo e troque por prêmios", publicou a Polygon Labs no X.

De acordo com Christopher Siegloch, chefe de desenvolvimento de programas e serviços da Miles & More, o aplicativo já gerou um interesse significativo entre os clientes da Lufthansa. Desde o seu lançamento, mais de 20 mil usuários se cadastraram e mais de 200 mil cartões colecionáveis ​​foram emitidos. Siegloch destaca que os elementos de gamificação desempenham um papel crucial na introdução dos participantes às tecnologias Web3, como NFTs, e o aplicativo traduz com sucesso o entusiasmo por colecionar para o mundo digital.

Além disso, no segundo semestre de 2023, o aplicativo apresentará um mercado digital onde os usuários poderão negociar e vender seus NFTs, com ofertas especiais de recompensas NFT planejadas para o futuro.

Adidas e Hugo Boss reinventam a moda

Os NFTs também estão alcançando marcas de moda. Por exemplo, a empresa alemã de vestuário Adidas continua a refinar sua estratégia Web3, utilizando ativamente NFTs para encontrar novas formas de interagir com sua comunidade de atletas, amantes de sapatilhas e entusiastas de desporto.

Recentemente, a Adidas lançou uma série de tênis NFT de edição limitada inspirados em seus designs icônicos de calçados. Esses tênis digitais podem ser exibidos em ambientes virtuais, permitindo que os usuários expressem seu amor pela marca no metaverso.

A Adidas também está descobrindo novas maneiras de usar todo o potencial do NFT para incentivar sua comunidade. O último exemplo é o Adidas /// Studio, ou Triple Stripes Studio, que lançou um programa digital de residência artística baseado na Web3 para mostrar e apoiar criadores iniciantes no espaço NFT. Segundo a Adidas, o objetivo é apoiar e nutrir talentos criativos no mundo digital, proporcionando aos artistas a oportunidade de mostrar o seu trabalho e colaborar com o gigante do vestuário desportivo. Esta colaboração vai além dos projetos digitais e pode incluir produtos físicos no futuro.

Outra marca de moda alemã, Hugo Boss, também entrou na arena NFT com foco na moda do metaverso. A empresa colaborou com renomados designers de moda digital para criar uma série de itens de vestuário NFT exclusivos. Essas peças de moda digital podem ser usadas por avatares em mundos virtuais, permitindo que os usuários se vistam com estilo mesmo no mundo digital.

Mercedes-Benz digitalizou sua história

A Mercedes-Benz possui uma rica história que abrange mais de 130 anos, atraindo seguidores dedicados de entusiastas e colecionadores da nostalgia. Os modelos icônicos da marca, carros antigos e artefatos relacionados, seja em sua forma original, seja como modelos e brinquedos em miniatura, continuam a ter apelo. Em linha com a sua orientação estratégica, a montadora alemã está se aventurando no espaço Web3 através do lançamento do Mercedes-Benz NXT para aumentar seu envolvimento com a comunidade.

Em setembro, a Mercedes-Benz lançou sua terceira coleção NFT: The Era of Luxury. Esses itens colecionáveis ​​criados pela Mercedes-Benz NXT Icons são reinterpretações digitais dos designs mais notáveis ​​de sete épocas do design. A coleção abrange desde os dias atuais até o início da história dos automóveis.

1/ What a fantastic reveal on Wednesday! In this thread, we would like to show you a selection of combinations of the Mercedes-Benz NXT Icons from “The Era of Luxury”. Let us start with Mercedes-Benz NXT Icons #41 collected by Pakwalker. ↓ pic.twitter.com/ogyubfA9M8 — Mercedes-Benz NXT (@MercedesBenzNXT) September 29, 2023

"Que revelação fantástica nessa quarta-feira! Nesse fio, gostaríamos de mostrar para vocês uma seleção de combinações dos ícones da Mercedes-Benz NXT Icons da "Era do Luxo", publicou a Mercedes-Benz NXT no X.

Todas as três coleções NFT mostram como a Mercedes-Benz explora ativamente oportunidades para combinar o mundo digital com o design automotivo. Este esforço é liderado pelo diretor de design da marca, Gorden Wagener, que orienta a equipe de design da Mercedes-Benz na criação de colecionáveis ​​digitais. O objetivo principal é reinterpretar os designs mais icónicos da marca, apresentando-os no formato digital de cartões NFT.

Ritter Sport, Haribo e Katjes criam lindos NFTs

A Ritter Sport, uma marca alemã de chocolate, também se aventurou no mundo NFT ao lançar uma série limitada de barras de chocolate digitais como NFTs em agosto de 2023. A coleção NFT é chamada Art of the Square e consiste em 256 peças digitais de pixel art, cada uma representando um barra quadrada Ritter Sport.

gm! Ganz im Sinne von Clara Ritter haben wir eine Kollektion an Digital Collectibles entworfen: „Art of the square“ geht am 23.08. um 16 Uhr in den Verkauf, die Allowlist ist schon online! Hier entlang: https://t.co/oSYzlJqKb8 & https://t.co/WnzbYI3c71#web3 #digitalart #hodl pic.twitter.com/9gIEcKpkNe — ClaraRitter.eth (@clararittereth) August 9, 2023

"No espírito de Clara Ritter, desenhamos uma coleção de colecionáveis ​​digitais: “Arte da praça” estará disponível no dia 23 de agosto. à venda às 16h, a lista de permissões já está online!", publicou Clara Ritter no X..

Não apenas a Ritter Sport usa essas estratégias de marketing criativas para interagir com um público que entende de tecnologia. Outras marcas de alimentos alemãs também lançaram suas coleções NFT. Por exemplo, a confeitaria Katjes lançou sua coleção NFT de três bebês unicórnios chamados Dash, Willow e Sparkles em abril de 2023.

Esta foi a segunda campanha NFT da Katjes depois de lançar uma coleção de edição limitada de 777 NFTs de unicórnios em maio de 2022. Ambas as campanhas foram uma forma de Katjes atingir um público mais jovem, já que os bebês unicórnios são um personagem popular entre crianças e adolescentes.

Haribo, uma confeitaria alemã famosa por seus ursinhos de goma, também entrou no mundo NFT. Em abril de 2023, a empresa entrou com pedido de registro de marca NFT nos Estados Unidos, indicando seus planos de expandir sua marca para o mundo digital. As marcas registradas abrangem uma ampla gama de ativos digitais, incluindo avatares digitais, arquivos multimídia com obras de arte relacionadas a confeitaria, desenhos animados e outros itens autenticados por NFTs.

"A confeitaria alemã Haribo solicitou marca registrada para smartwatches, óculos VR, mídia verificada por NFTs, joias e brinquedos", publicou Mike Kondoudis no X.

Adidas, Haribo, Lufthansa, Deutsche Post e outras marcas tradicionais alemãs juntaram-se à lista crescente de empresas que se aventuram no espaço NFT. Esta expansão marca uma mudança significativa na percepção dos NFTs, uma vez que já não são vistos apenas como uma oportunidade de investimento de nicho.

Em vez disso, os NFTs são cada vez mais vistos como uma ferramenta de marketing convencional e uma forma de experimentar novos conceitos que unem os mundos virtual e físico e constroem novas comunidades.

