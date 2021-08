Mercado tem opiniões divididas quanto à atualização da Ethereum

Enquanto boa parte do mercado de criptomoedas aguarda com otimismo a atualização London no blockchain Ethereum, alguns analistas estão assumindo uma postura mais cuidadosa quanto ao ether e vislumbram pouca reação nos preços após as mudanças desta semana.

“Eu não espero muita ação em nenhuma direção”, disse o trader e analista Alex Kruger. “A atualização em si é superestimada, e o que importa é o que acontece depois dela".

O ether é o token nativo da rede Ethereum, que tem uma atualização batizada de “London” marcada para acontecer entre 4 e 5 de agosto. A mudança irá implementar quatro propostas, incluindo a Ethereum Improvement Proposal (ou "Proposta de Melhoria do Ethereum") 1559 que irá ativar um mecanismo para queimar uma parte das taxas pagas aos mineradores.

No momento em que a atualização acontecer, se espera que ela traga um apelo deflacionário ao ether, provavelmente gerando maior demanda de investimentos na criptomoeda. Essa é a narrativa mais popular na comunidade de criptomoedas. “Atualização deflacionária do EIP-1559 agendada. A queda nos preços de hoje é uma bênção”, publicou o sócio da Moonrock Capital, Simon Dedic, na terça-feira (03).

No entanto, enquanto a atualização irá introduzir um mecanismo de queima, a quantidade de ether destruído irá depender do nível de consumo da rede. Em outras palavras, a EIP-1559 não irá influenciar diretamente no fornecimento de ether. Considerando isso, a narrativa otimista parece exagerada por agora, disse Kruger.

Matthew Dibb, COO e cofundador da Stack Funds, disse que esses tipos de mudanças são parecidas com o halving do bitcoin e demoram um tempo para gerar algum efeito. “No longo-prazo, nós acreditamos que o ether enfrentará alta significativa nos preços como um resultado dessa atualização”, disse Dibb. “Todavia, nós não esperamos um movimento imediato em nenhuma direção”.

O halving do bitcoin se refere a um código programado que reduz a emissão da criptomoeda pela metade a cada quatro anos. O halving torna as políticas monetárias do bitcoin previsíveis. A atualização EIP faz o exato oposto.

“É difícil, ainda assim, prever exatamente a quantidade de ether que será queimada ao longo do tempo, dado que a taxa base se ajusta dinamicamente de acordo com a atividade da rede e a demanda por blocos”, notou Christine Kim.

Outra fonte de incerteza é o impacto da EIP-1559 na economia de mineração e como a comunidade irá responder depois da atualização. De acordo com o Compass Mining, os mineradores irão enfrentar queda de 20 a 30% na arrecadação depois do upgrade porque parte das taxas que recebem será queimada.

Todos esses fatores se tornam aparentes com o tempo. Dessa forma, os traders podem estar em cima do muro no curto-prazo – ainda mais considerando que a narrativa otimista parece ter sido precificada, de acordo com o CEO da Delta Exchange, Pankaj Balani.

O ether dobrou de preço para 4 mil dólares nas quatro semanas de meados de maio, se baseando na narrativa de que a atualização EIP iria reduzir o estoque de ether disponível. A criptomoeda bateu o recorde de ganhos seguidos por 12 dias, de 21 de julho a 2 de agosto, subindo praticamente 50%.

“A atualização que está por vir pode ser insignificante”, disse Balani. “A criptomoeda continua dependente do bitcoin em termos de ação nos preços pelo curto-prazo.”

O mercado de opções aparenta concordar com Balani. A volatilidade do ether continua “andando de lado”, um sinal de que os investidores não esperam grandes movimentações pelas próximas quatro semanas.

Joel Kruger, um estrategista monetário da LMAX Digital, disse: “A combinação do mercado entrar em resistência técnica no momento em que o evento está acontecendo poderia de fato traduzir para uma grande reação de venda”. No entanto, retrocessos, se existirem, tem chances de serem bem suportados na área dos 2 mil dólares, ele afirma.

O ether está sendo negociado atualmente próximo dos 2.696 dólares, sobreexcedendo altas que obteve de até 2.650 em primeiro de agosto, como mostram dados do Coindesk 20. A criptomoeda subiu 8,32% nas últimas 24 horas enquanto o bitcoin sofreu alta de 3,18%, uma recuperação de quedas que ocorriam nas horas anteriores para ambas.

Balani vislumbra um rally nos preços do ether atingindo 3 mil dólares se o bitcoin conseguir subir acima da resistência dos 40 mil dólares. A maior criptomoeda por valor de mercado está sendo negociada por 39.423 no momento.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk