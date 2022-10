Mercado global de pagamentos com bitcoin deve atingir US$ 3,7 bilhões até 2031, revela pesquisa

O mercado global de pagamentos com bitcoin chegará a US$ 3,7 bilhões até 2031, registrando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,3% de 2022 a 2031. Chaves privadas e subsetores da indústria de hardware impulsionarão a expansão do setor, preveiu a Allied Market Research em um relatório publicado em 24 de outubro.

De acordo com o documento, a demanda operacional por eficiência e transparência nos sistemas de pagamentos, juntamente com o crescimento dos serviços de segurança de dados e um aumento na demanda por remessas internacionais em economias emergentes, estão entre os principais fatores que sustentarão o crescimento do setor nos próximos anos. O relatório também afirmou:

“Além disso, espera-se que o aumento da demanda por bitcoin entre bancos e instituições financeiras e o potencial inexplorado [do ativo] nas economias emergentes forneçam oportunidades lucrativas para a expansão do mercado de pagamentos com bitcoin durante o período.”

Em 2021, o segmento de chaves privadas representou três quartos da participação geral do mercado de pagamentos bitcoin, de acordo com o relatório, e espera-se que o segmento mantenha sua posição dominante durante todo o período coberto pelo relatório, representando 20,3% do CAGR até 2031, seguido pelo setor de hardware que deve crescer 19,8% no mesmo período.

As transações de comércio eletrônico devem manter sua relevância no setor, crescendo quase 20,2% até 2031, segundo o relatório. Prevê-se que a região da Ásia-Pacífico continue seu domínio sobre o mercado até 2031, embora o crescimento mais acelerado venha da América do Norte, com um CAGR de 18,6% durante o período.

Referindo-se às barreiras e desafios no espaço, o relatório reconhece que os altos custos de implantação e a baixa conscientização global sobre o uso do bitcoin podem dificultar o progresso do setor:

“A tecnologia de contabilidade distribuída se espalhou das criptomoedas para um grande número de aplicativos do setor financeiro e governamental. No entanto, várias pessoas, indústrias financeiras e instituições governamentais em países em desenvolvimento, como Índia, África e Austrália, estão menos cientes das transações feitas usando o pagamento de bitcoin, o que dificulta o crescimento do mercado de pagamento de bitcoin em todo o mundo.”

O mercado de baixa impactou a forma como as pessoas utilizam criptomoedas para pagamentos, mas o bitcoin continua sendo uma importante ferramenta, apesar da enorme volatilidade, representando mais de 50% de todas as vendas na plataforma do provedor de serviços de pagamento BitPay. Os dados revelaram que o volume de vendas de pagamentos com bitcoin na BitPay atingiu um pico de 87% em 2021 antes de cair durante o mercado de baixa de 2022.

