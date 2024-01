Após bitcoin, mercado espera aprovação de ETFs de ether nos EUA; entenda

Após a aprovação dos ETFs de bitcoin nesta semana, o mercado se volta agora para a análise pela SEC de outro tipo de fundo negociado em bolsa que pode movimentar o mundo das criptomoedas em breve: os ETFs de ether. Os pedidos foram submetidos em 2023, mesmo ano em que ETFs de preços futuros da segunda maior cripto do mundo foram aprovados.

No momento, a SEC analisa cinco solicitações feitas junto ao regulador. A definição sobre os pedidos da Invesco/Galaxy e da Grayscale foi postergada para fevereiro. Já a dos pedidos da Ark Invest/21Shares, VanEck e Hashdex foi postergada para maio. Todas as gestoras tiveram os seus pedidos de ETFs de bitcoin aprovados.

O otimismo no mercado com relação aos pedidos ganhou força nesta semana. Nesta sexta-feira, 12, o CEO da BlackRock Larry Fink afirmou que "vê valor" em um ETF de ether. Até o momento, porém, a maior gestora do mundo não entrou com um pedido para lançar um produto do tipo. Já a Bloomberg avalia em 70% a probabilidade dos pedidos serem aceitos.

A perspectiva já tem feito com que investidores invistam no ether, antecipando e precificando uma possível aprovação, que teria o potencial de atrair mais capital e investidores institucionais para o ativo. Nesta semana, conforme a aprovação dos ETFs de bitcoin se tornou uma certeza, o ether subiu mais de 15,4% no acumulado de sete dias, enquanto o bitcoin acumula queda de 0,5%.

ETF de ether será aprovado?

Lucas Josa, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, afirma que "a fala do Larry Fink sobre o ETF de ether só reforça a mudança de narrativa que uma parte do mercado já estava esperando. O ether teve uma performance muito abaixo do bitcoin ao longo de 2023 justamente por conta da narrativa do ETF de bitcoin à vista".

"Agora, o ether volta a chamar a atenção e, junto com outros ativos de seu ecossistema, podem ser o destaque no primeiro trimestre de 2023, principalmente se tudo correr bem com os preparativos da Dencun", afirmou, se referindo à rede de testes para a próxima grande atualização do blockchain Ethereum.

Outro fator que contribui para o otimismo dos investidores foi a aprovação em 2023 para o lançamento de ETFs de preços futuros de ether, que já foram lançados e atualmente estão sendo negociados na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos.

Entretanto, o cenário para os ETFs de ether ainda é mais desafiador que o do bitcoin. João Galhardo, analista da Mynt, acredita que, no momento, um fator importante que pode tanto facilitar quanto dificultar a aprovação dos ETFs é um processo aberto pela SEC contra a Coinbase.

O regulador afirma que a corretora ofereceu ilegalmente várias criptomoedas classificadas como valores mobiliários. Caso a Coinbase saia vitoriosa, a tendência é que a decisão "solidifique o fato de que o ether não é um valor mobiliário", como defendido anteriormente por outro órgão regulador do mercado americano. Nesse caso, "a chance de aprovação vai para as alturas".

O cenário ao semelhante ao da própria aprovação do ETF de bitcoin. A SEC recusou em diversas ocasiões pedidos de lançamento do fundo. Mas, em 2023, ela foi derrotada em um processo aberto pela Grayscale, perdendo seu principal argumento para as rejeições. Com isso, o caminho para a aprovação ficou livre. Agora, será preciso ver se o mesmo ocorrerá com a segunda maior criptomoeda do mercado.

