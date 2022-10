Mercado de criptoativos está 'saturado', diz executivo de empresa responsável pela Nasdaq

O vice-presidente executivo da Nasdaq, Tal Cohen, avaliou em entrevista, na terça-feira, 4, que o mercado de criptoativos está "saturado" no segmento voltado aos investidores pessoa física.

Cohen faz parte da empresa responsável por gerir a bolsa de valores Nasdaq, que concentra ações de empresas ligadas ao setor de tecnologia, incluindo áreas como as criptomoedas e a tecnologia blockchain.

Em entrevista à Bloomberg, ele afirmou que a Nasdaq vai esperar por uma "claridade regulatória maior" e uma adoção por agentes institucionais antes de divulgar planos de lançamento de uma exchange própria.

"No momento, no lado do varejo, o mercado está consideravelmente saturado. Existe uma série de exchanges que já fornecem serviços para a base de consumidores de varejo", avaliou Cohen. Por isso, ele disse que a Nasdaq focará no momento em serviços de custódia de criptoativos, destacando que há demanda e oportunidades "significativas" nesse segmento.

Para o executivo, "se você consegue manter os ativos das pessoas seguros, elas vão confiar em você para fazer todo o resto depois".

A Nasdaq também deverá trabalhar para melhorar sua capacidade de movimentar e transferir os criptoativos atualmente em custódia.

O serviço de custódia foi anunciado pela Nasdaq em setembro, voltado para bitcoin e ether. A bolsa de valores operada pela companhia é a segunda maior do mundo.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok