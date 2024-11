Mercado cripto supera setores tradicionais e investe R$ 760 milhões nas eleições dos EUA

O mercado de criptomoedas quebrou todos os recordes de lobby em 2024, superando a atuação de setores tradicionais da economia na mesma eleição em que Donald Trump garantiu um segundo mandato para retornar à Casa Branca, além de maiorias no Senado e na chamada Câmara dos Representantes.

O dinheiro de lobistas ligados ao mercado cripto circulou por todo o país, com destaque nos estados que foram decisivos para a disputa. Uma das maiores vitórias do setor ocorreu em Ohio, onde o candidato republicano Bernie Moreno derrotou o senador democrata Sherrod Brown. O mercado cripto investiu US$ 40 milhões (R$ 230 milhões, na cotação atual) na disputa.

Brown, conhecido por ser crítico ao setor de criptomoedas, é o atual presidente do Comitê de Serviços Financeiros do Senado. Na prática, a vitória de Moreno removeu um dos grandes "obstáculos" ao setor.

Kristin Smith, CEO do grupo norte-americano Blockchain Association, refletiu o sentimento positivo em relação à eleição. Na visão dela, “2024 marcou um ponto de virada para a indústria cripto em Washington, e a indústria está organizada e madura".

De acordo com o site de monitoramento de lobby FollowtheCrypto.com, a indústria de criptomoedas gastou mais de US$ 133 milhões (R$ 767 milhões, na cotação atual) nas eleições, influenciando mais de 100 disputas individuais. Para efeito de comparação, em 2020, durante o último ciclo eleitoral presidencial, o lobby cripto gastou menos de US$ 3 milhões.

Tyler Adams, cofundador e CEO da comunidade de desenvolvimento de software Web3 COZ, disse que parte do motivo do aumento do financiamento foi o crescimento da própria indústria: “A indústria de cripto teve um crescimento significativo na última década, e o lobby de 2024 é parcialmente alimentado por recursos de nível recorde agora disponíveis para grandes participantes do setor”.

Ainda assim, Adams e outros disseram que o crescimento do mercado foi apenas um fator entre muitos que permitiram às empresas de criptomoedas flexibilizar sua recém-descoberta força política.

Outra razão para o lobby recorde foi que o público e as classes políticas estão agora mais conscientes sobre cripto – tornando o envolvimento político mais importante e necessário.

Debra Nita, diretora associada da empresa de relações públicas cripto-nativa YAP Global, disse que “este ciclo tem visto um apetite significativo [por criptomoedas] entre candidatos presidenciais como Donald Trump e Robert F. Kennedy Jr".

Nita disse que a estratégia geral “não era necessariamente alcançar os eleitores com mensagens pró-cripto, mas simplesmente levar candidatos pró-cripto ao cargo para que pudessem defender uma legislação pró-cripto”.

Ela disse que a indústria está agora jogando o jogo “de um sistema que exige que os esforços de lobby sejam levados a sério”.

Oleg Fomenko, cofundador do aplicativo FitFi Sweat Economy, disse ainda que "quanto mais rápido desenvolvermos coletivamente uma abordagem regulatória projetada para criptomoedas e em torno de cripto, mais rápido seremos capazes de nos livrar dos maus integrantes do setor e melhorar a imagem de a indústria.".

Com uma série de novos legisladores simpatizantes à indústria, há potencial para ações positivas e regulamentação favorável às criptomoedas. “A inovação na vida cotidiana requer inovação nas leis e regulamentos, e a mesma lógica se aplica à indústria cripto”, disse Fomenko. “Não reconhecer isso é tentar forçar a humanidade a voltar ao passado, em vez de abraçar o futuro".