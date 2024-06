Mercado cripto deve continuar em tendência otimista após um mês de alta, aponta analista

Nesta segunda-feira, 3, a maioria das principais criptomoedas em valor de mercado inicia a semana “no verde”. Movimentando cerca de US$ 76,7 bilhões nas últimas 24 horas, o setor pode continuar sendo beneficiado por acontecimentos positivos e um cenário macroeconômico otimista em relação à inflação nos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.893, com alta de 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos 30 dias, a principal criptomoeda do mundo em valor de mercado subiu 7,5%.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.776, com queda de 0,7% nas últimas 24 horas. De acordo com dados do Glassnode, as corretoras cripto tiveram uma saída de cerca de US$ 3 bilhões em ether desde a recente aprovação dos primeiros ETFs de ether à vista dos EUA.

Cenário macro otimista

Além de acontecimentos positivos para o setor, como a aprovação dos mais recentes ETFs, o cenário macroeconômico dos EUA também pode beneficiar as criptomoedas neste ano. Na última semana, os dados do PCE vieram abaixo do esperado, representando uma “surpresa positiva” para o setor.

"Após um mês de alta, o mercado cripto mostra sinais de continuação dessa tendência, impulsionada por indícios de queda na inflação americana, conforme os indicadores macroeconômicos divulgados em maio”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Agora, investidores aguardam novos dados econômicos este mês. Se estes confirmarem o arrefecimento inflacionário, é provável que o banco central dos EUA acelere suas políticas de afrouxamento monetário, o que pode beneficiar ainda mais os mercados de risco, incluindo o setor de criptoativos", acrescentou.

