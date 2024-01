Mercado cripto comemora aprovação de ETFs de bitcoin e vê "novo ciclo" para o setor

O mercado de criptomoedas comemora nesta quarta-feira, 10, a aprovação de 11 pedidos de lançamento de ETFs de bitcoin nos Estados Unidos. Após anos de expectativa de investidores, a SEC liberou a estreia desses produtos nas bolsas de valores do país. Entre as gestoras responsáveis pelos ETFs está a BlackRock, maior do mundo e com R$ 25 trilhões sob gestão.

A aprovação já era esperada por especialistas há algumas semanas. A Blooomberg projetava 95% de chances de que a aprovação ocorresse até o dia 10 de janeiro, o que se confirmou. Ao mesmo tempo, ela ocorreu um dia depois de um "susto" no mercado, em que a conta da SEC no X, antigo Twitter, foi invadida e uma falsa aprovação foi compartilhada.

Agora, porém, o sinal verde do regulador norte-americano é oficial. As gestoras se preparam para lançar os fundos no mercado já na próxima quinta-feira, 11. A BlackRock, por exemplo, pode receber um valor recorde de US$ 2 bilhões em investimentos nas primeiras horas de negociação.

Uma das gestoras que conseguiram a aprovação do pedido de ETF de bitcoin é a Hashdex, uma gestora brasileira. Marcelo Sampaio, CEO da empresa, destacou que a aprovação é "mais que um grande avanço regulatório nos EUA. O lançamento do ETF Spot de bitcoin representa uma conquista para todo o ecossistema de ativos digitais".

"O ETF marca um novo ciclo do mercado cripto, mas acreditamos que ainda há muito o que se conquistar. Estamos confiantes e muito animados em continuar a crescer e trabalhar muito para oferecer aos investidores, não só no Brasil, mas no mundo, os melhores caminhos e oportunidades de investimento cripto de forma simples e regulada", disse.

Também com um pedido de ETF aprovado, a Grayscale destaca que "a aprovação de ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos é um passo monumental para os investidores e para todos aqueles que percebem o potencial de cripto para transformar nosso futuro".

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, alertou que "agora a corrida [entre as gestoras] começa, mas isso será um acompanhamento mais normal do volume de fluxos, novos lançamentos, ao contrário desta montanha-russa emocional [sobre a aprovação] na qual muitos de nós fomos mantidos como reféns por seis meses, e especialmente nos últimos dois dias. Estamos livres agora".

Já Richard Teng, CEO da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, afirmou que "a aprovação marca um novo patamar de aceitação, maturidade e popularização do mercado de criptoativos, promovendo mais credibilidade à indústria e abrindo potencial para mais inovação”.

“Os ETFs de bitcoin facilitarão o acesso ao mercado de criptoativos, atraindo mais investidores e liquidez. Embora não seja fácil antecipar a escala de novos entrantes e as dinâmicas de mercado, às quais estão sujeitas às próprias dinâmicas de mercado, é útil notar que a introdução dos ETFs de ouro em 2004 resultou em sete anos de ações positivas de preço", observou.

Hong Fang, presidente da corretora OKX, uma das maiores do mundo, avalia que a liberação é "uma grande vitória para o setor". Ela pontua que a aprovação serve como "um sinal de que o jogo atingiu um nível totalmente novo. E este sinal abrirá a porta para que mais investidores acessem o bitcoin indiretamente".

Maximiliano Hinz, diretor de LatAm Growth da exchange Bitget, comenta que a novidade "marca um novo marco na trajetória do bitcoin e abre as portas para clientes institucionais que, devido às regulamentações anteriores, não podiam ter exposição a criptomoedas, permitindo-lhes investir em bitcoin. Certamente, veremos uma grande quantidade de fundos ingressando na indústria, o que gerará um fluxo considerável de capital e oportunidades para todos".

A advogada especialista em criptoativos e conselheira da Fireblocks Nicole Dyskant diz que "o impacto da aprovação do ETF Spot Bitcoin, pela SEC, vai além da nova liquidez imediata que entrará no mercado com os novos fundos em si. Isso certamente gera impacto direto, inclusive no preço, mas o potencial de impacto maior é exponencial, em razão de mudanças que o ETF pode proporcionar nos segmentos de mercado financeiro e de capitais".

"A adoção pelas tesourarias, clientes, e plataformas de distribuição, instituições financeiras, fintechs vai trazer mais investidores — os novos — e aqueles que já buscam exposição a ativos alternativos, mas ainda tem resistência ao token. Além do resultado mais previsível, pensando com a cabeça das instituições que tem o potencial de realmente investir volume e adotar blockchain de forma revolucionária, essa aprovação pode destravar outras barreiras", avalia.

