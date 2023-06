Mercado Bitcoin recebe autorização para lançar instituição de pagamento

O Mercado Bitcoin, uma plataforma de negociação de criptoativos, recebeu nesta sexta-feira, 2, uma autorização do Banco Central para passar a operar como uma instituição de pagamentos. Com a permissão, a empresa anunciou o lançamento do MB Pay, que atuará como um banco digital e, segundo a companhia, iniciará suas operações com quase 4 milhões de clientes.

O CEO global do MB, Roberto Dagnoni, avaliou que "a aprovação do Banco Central é um passo importante, pois possibilita seguirmos com nossos planos de expansão de negócios para proporcionar uma experiência ainda mais completa para nossos clientes". Em comunicado, a empresa informou que tem como missão "ser a conexão entre a economia tradicional e a digital".

De acordo com a companhia, o MB Pay vai oferecer diferentes serviços financeiros para os clientes, incluindo uma conta de pagamentos para transações financeiras, e não haverá cobrança de tarifas para os clientes. A expectativa do Mercado Bitcoin é oferecer mais "liberdade, fluidez e segurança nas transações, realizadas diretamente" na plataforma.

A empresa revelou também que pretende lançar um cartão de crédito próprio nos próximos meses. Segundo Dagnoni, "nosso objetivo é elevar a experiência financeira das pessoas oferecendo uma solução que combina a potência dos criptoativos com os serviços financeiros tradicionais".

O que são instituições financeiras?

Instituições financeiras são aquelas que atuam no setor financeiro de maneira abrangente. Ou seja: vai muito além dos bancos comerciais (mais conhecidos da maioria dos brasileiros), envolvendo corretoras de valores, bancos de investimentos, entre outros.

Sendo assim, quando alguém perguntar o que é instituição financeira, basta dizer que são empresas que atuam de alguma forma no setor financeiro.

Por exemplo: corretoras que lidam com o investimento em ativos de renda fixa ou renda variável, empresas de concessão de crédito, instituições com a função de conceder pagamentos de programas do governo e outras entram nessa classificação.

As instituições financeiras atuam como intermediárias entre aqueles que precisam de dinheiro (ou seja, tomadores de crédito) e entre aqueles que desejam investir o seu dinheiro (ou seja, aqueles que desejam conceder crédito).

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok