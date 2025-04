Memecoin de Donald Trump despenca após anúncio de tarifas e atinge menor valor desde lançamento

A decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas comerciais contra diversos países na última quarta-feira, 2, derrubou o mercado de criptomoedas. Mas alguns ativos foram mais afetados que outros. É o caso da memecoin oficial do presidente, que atingiu seu menor valor desde o seu lançamento.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que a TRUMP chegou a despencar 15% logo após o anúncio do tarifaço. O ativo chegou a se recuperar de parte das perdas, mas atualmente acumula desvalorização de 9% nos últimos sete dias, segundo dados do CoinGecko.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Mesmo com a leve recuperação, a criptomoeda meme é negociada atualmente no menor preço desde o seu lançamento em 18 de janeiro, poucos dias antes da posse de Donald Trump. Na época, a memecoin disparou rapidamente e, em poucas horas, atingiu um preço que seria sua máxima histórica.

Desde então, porém, a trajetória do ativo tem sido de queda. A TRUMP chegou a firmar um preço recorde acima dos US$ 70. Menos de três meses depois, está sendo negociada na casa dos US$ 9,3. A queda, portanto, é de mais de 86% desde o seu pico de preço em 19 de janeiro.

Na época do seu lançamento, a criptomoeda meme surfou uma onda de euforia entre investidores sobre o futuro do mercado cripto. A postura de Trump, favorável ao setor, animou investidores e resultou em grandes expectativas sobre as medidas que o presidente adotaria.

Entretanto, uma série de fatores resultaram na queda da memecoin desde então. De um lado, parte dos investidores se frustrou com medidas aquém do esperado por Trump. Houve, ainda, o colapso de outra memecoin, a Libra, que era apoiada pelo presidente argentino Javier Milei e prejudicou todas as criptomoedas memes.

Até agora, porém, um dos principais fatores para a queda da TRUMP e de outras criptos é o pessimismo crescente entre investidores sobre o futuro da economia dos Estados Unidos, com possibilidades reais de uma recessão. Como resultado, há uma aversão a riscos generalizada no mercado.

Os novos anúncios sobre tarifas pelo presidente dos Estados Unidos apenas pioraram esse quadro. As memecoins são conhecidas pela elevada volatilidade e, portanto, alto risco de investimento, e por isso acabam sendo especialmente prejudicadas por cenários como o atual.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok