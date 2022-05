Membro da UE pede coordenação global sobre regulamentação de criptomoedas

Mairead McGuinness, comissária de serviços financeiros, estabilidade financeira e união dos mercados de capitais da Comissão Europeia, está pedindo que os reguladores globais trabalhem juntos para lidar com os riscos potenciais no mercado de criptomoedas.

Em um artigo de opinião de domingo no meio de comunicação político The Hill, McGuinness disse que a União Europeia e os Estados Unidos podem ajudar a liderar o mundo em uma abordagem regulatória para criptomoedas que considere os benefícios da tecnologia inovadora enquanto aborda “riscos significativos”. O comissário da UE apontou para a volatilidade de certos ativos, o risco de insider trading, a possibilidade de criptomoedas serem usadas pela Rússia para evitar sanções e preocupações ambientais.

“Para tornar as regras de criptomoeda totalmente eficazes, as criptomoedas requerem coordenação global e princípios internacionais conjuntos”, disse McGuinness, acrescentando:

“Um acordo global sobre criptomoedas deve primeiro consagrar que nenhum produto permanece sem regulamentação. Em segundo lugar, os supervisores devem coletar e trocar informações globalmente. Terceiro, qualquer acordo deve proteger os pequenos investidores. Quarto, o ecossistema de criptomoedas deve integrar totalmente as considerações ambientais.”

As criptomoedas estão se tornando mainstream. Para permitir a inovação em finanças e proteger efetivamente os consumidores, precisamos de uma abordagem global para regular as criptomoedas.

De acordo com a comissária da UE, os reguladores europeus já avançaram no fornecimento de uma estrutura abrangente sobre criptomoedas com a proposta Markets in Crypto Assets, ou MiCA, que basicamente padroniza todas as regras para provedores de serviços de criptomoedas na União Europeia. Ela também disse que a ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden em março “desenha o caminho para a regulamentação de criptoativos nos EUA”, estabelecendo uma estrutura para que agências governamentais lidem com políticas relacionadas a cripto e ações de fiscalização.

“Não temos tempo a perder na gestão dessa transformação para o benefício de investidores, empresas e sociedade em geral”, disse McGuinness.

