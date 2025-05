Méliuz quer investir mais R$ 150 milhões em bitcoin e avalia estratégias de captação

A Méliuz anunciou na última segunda-feira, 19, que avalia estratégias de captação de recursos para realizar um novo investimento no bitcoin. A empresa adotou recentemente a criptomoeda como seu principal ativo de reserva e, agora quer comprar mais R$ 150 milhões.

Em um comunicado divulgado ao mercado, a companhia disse que "em linha com sua estratégia voltada para a realização de investimento em bitcoin, está avaliando alternativas de captação de recursos". No momento, a empresa está avaliando dois possíveis caminhos para a captação.

O primeiro seria a "emissão de valores mobiliários representativos de títulos de dívida conversíveis em ações ou não conversíveis". Já o segundo seria uma "realização de uma oferta pública primária de distribuição de ações ordinárias, que pode incluir como vantagem adicional a entrega de bônus de subscrição".

As opções citadas pela Méliuz são as mesmas já empregadas pela Strategy, atualmente a maior detentora institucional do bitcoin e que conta com mais de US$ 50 bilhões em reservas da criptomoeda. A empresa já afirmou anteriormente que se inspirou na estratégia de compras da Strategy.

Ainda segundo o comunicado, a empresa "engajou o BTG Pactual para atuar como coordenador na eventual oferta pública". A estimativa da Méliuz é que a captação resulte em R$ 150 milhões, que por sua vez serão usados para realizar a compra da criptomoeda.

A empresa destacou que qualquer decisão final sobre a captação dependerá das "condições do mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas, ao interesse de investidores, dentre outros fatores".

Na última quinta-feira, 15, os acionistas da Méliuz aprovaram a transformação da companhia em uma "bitcoin treasury company" (empresa de tesouraria de bitcoin, em tradução livre), o que significa que a criptomoeda se tornou o principal ativo de reserva da empresa.

Após a aprovação, a empresa também realizou uma nova aquisição de unidades da criptomoeda, investindo US$ 28,4 milhões. No momento, a Méliuz soma 320,2 unidades do ativo, o que seria equivalente a US$ 35 milhões (R$ 197 milhões, na cotação atual).

