Méliuz conclui oferta de ações de R$ 180 milhões para ampliar caixa em bitcoin

O Méliuz S.A. (CASH3), empresa de cashback e serviços financeiros digitais que se tornou a primeira Bitcoin Treasury Company do Brasil, divulgou nesta sexta-feira, 13 de junho, a conclusão de sua primeira oferta pública primária de ações ordinárias, visando a ampliação de seu caixa em bitcoin.

Aprovada em 12 de junho, a operação captou R$ 180,08 milhões, com o preço por ação fixado em R$ 7,06. Com a nova injeção de recursos, o valor total do capital social do Méliuz agora ultrapassa os R$ 570 milhões, dividido em mais de 112 milhões de ações ordinárias, conforme detalhado no Fato Relevante.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

A oferta consistiu na distribuição de aproximadamente 25,5 milhões de novas ações e, como um benefício adicional aos investidores, foram concedidos mais de 43 milhões de bônus de subscrição, divididos em cinco séries, cada uma com seu próprio preço e período de exercício.

Esses bônus permitem aos seus titulares o direito de subscrever novas ações da empresa no futuro, sob condições e prazos específicos. As ações e os bônus começarão a ser negociados na B3 a partir da segunda-feira, 16, com a liquidação financeira ocorrendo no dia seguinte.

A fixação do preço das ações ocorreu através de um processo de "bookbuilding", onde a empresa e o BTG Pactual, responsável pela coordenação da oferta, coletaram intenções de investimento junto aos investidores, visando alinhar previamente o preço da CASH3 à demanda do mercado.

O Fato Relevante destaca que não haverá mecanismo de estabilização de preço após a oferta, fator que pode provocar um aumento considerável na volatilidade do preço das ações no mercado secundário após a liquidação.

O Méliuz seguiu o rito de registro automático da CVM, o que significa que a oferta não passou por uma análise prévia aprofundada do órgão regulador. O registro final da oferta será realizado posteriormente, segundo o documento.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

CASH3 valorizou 84% desde primeira aquisição de bitcoin da Méliuz

Conforme anunciado previamente pela empresa, o montante arrecadado será utilizado para compra de bitcoin a ser incorporado ao caixa da empresa. Atualmente, o Méliuz detém 320,2 BTC, equivalentes a US$ 33,8 milhões.

Adquiridos a um preço médio de US$ 101.575 por unidade, o investimento acumula ganhos de 4%, de acordo com dados da Bitcoin Treasuries.

As ações do Méliuz abriram o pregão em baixa após o anúncio da conclusão da oferta – a CASH3 registra queda de 4,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Google Finance.

Desde que o Méliuz anunciou seu primeiro investimento em bitcoin, em 6 de março, as ações da empresa valorizaram 84%.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok