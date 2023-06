Melania Trump lança coleção de NFTs para celebrar independência dos EUA

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump anunciou na quinta-feira, 29, o lançamento de uma coleção de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) para homenagear a independência do país. A coleção faz parte de uma campanha de arrecadação de fundos para as instituições de caridade fundadas pela esposa do ex-presidente Donald Trump.

O projeto recebeu o nome de "The 1776 Collection", em referência ao ano em que as colônias britânicas no atual território dos Estados Unidos obtiveram a sua independência em relação ao Reino Unido. Ao todo, são seis trabalhos artísticos de edição limitada, cada um com 500 tokens disponíveis para compra.

O preço de venda é de US$ 50 (cerca de R$ 240, na cotação atual) por NFT. As peças fazem referência a elementos característicos dos Estados Unidos, como a declaração de independência do país, a Casa Branca, o Monte Rushmore e a Estátua da Liberdade. Os tokens foram lançados no blockchain Solana.

De acordo com Melania Trump, o blockchain foi escolhido por ser "um protocolo blockchain de prova de participação e ecologicamente responsável". A prova de participação (proof-of-stake) é um mecanismo de consenso para validação de transações que exige um gasto menor de energia, e por isso tem menos impacto ambiental.

Representantes da ex-primeira-dama afirmaram que cada NFT representa as "bases dos ideais americanos" e são acompanhados de uma "trilha sonora de músicas patrióticas". Uma parte do valor arrecadado com a venda será destinada para a Fostering the Fuure, uma iniciativa da organização de caridade Be Best que busca ajudar crianças carentes a conseguir boas oportunidades educacionais.

A Be Best foi fundada por Melania Trump, e a Fostering the Future é especificamente voltada para financiar bolsas de estudos para crianças interessadas na área de ciência da computação. O objetivo é incentivar crianças a buscarem empregos em áreas voltadas para a tecnologia.

NFTs de Donald Trump

Com a coleção, Melania Trump segue os passos do próprio marido. O ex-presidente dos Estados Unidos esteve envolvido no lançamento de duas coleções de NFTs, uma no final de 2022 e outra no início de 2023. A coleção "Trump Digital Trading Cards Series 2" foi disponibilizada em abril e esgotou em um dia, com todos os 47 mil tokens vendidos e uma arrecadação de US$ 4,65 milhões.

Os NFTs e Trump utilizam o "nome, aparência e imagem" do ex-presidente sob uma licença paga e não são de propriedade, gerenciamento ou controle de Donald Trump ou de sua empresa, a The Trump Organization. Indivíduos têm direito a um convite para participar de um jantar de gala com Trump no sul da Flórida se comprarem 47 cartas digitais ou comprarem 100 cartas com criptomoedas.

De acordo com a seção de perguntas do site que apresenta a série de colecionáveis: "Estes são colecionáveis digitais pessoais ou 'cartas de negociação' que você pode colecionar, acumular, negociar. Pense neles como cartões de beisebol ou basquete tradicionais, mas armazenados digitalmente, para que você nunca precise se preocupar com danos físicos".

