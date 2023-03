Megainvestidora de Wall Street espera alta 'conservadora' de 24.000% no bitcoin

Apenas neste início de 2023, o bitcoin já disparou quase 65%, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, a cotação da maior criptomoeda do mundo pode subir ainda mais até 2030. Segundo uma megainvestidora conhecida como a “a queridinha de Wall Street”, o bitcoin pode subir, em média, 24.000% no período.

Cathie Wood, CEO da Ark Invest e famosa por acertar a alta da Tesla e ganhar prêmios como melhor selecionadora de ações, acredita que a tese de investimento do bitcoin é forte o suficiente para que, em breve, investidores e instituições o procurem como um “veículo seguro”.

“Inovação resolve problemas. O exemplo mais dramático foi o comportamento do bitcoin na semana passada. Ele absolutamente decolou, foi uma corrida para um veículo seguro”, afirmou Wood na última terça-feira, 21, em entrevista à Bloomberg, citando a alta do bitcoin em meio ao estouro da crise bancária nos Estados Unidos.

Segundo Wood, o bitcoin se apresenta como uma alternativa ao sistema bancário tradicional que não apresenta “vulnerabilidades” e “resolve todos os problemas.

“O bitcoin é totalmente descentralizado, completamente transparente, auditável, o que endereça todos os problemas bancários nesse momento. Então, [é] uma busca por segurança, e um pouco uma apólice de seguro. Não há uma vulnerabilidade central no bitcoin”, disse ela à Bloomberg.

Alta de 24.000%

Cathie Wood, que virou a “queridinha de Wall Street”, acredita que o comportamento do preço do bitcoin na crise vai começar a atrair mais investidores, elevando a demanda pela criptomoeda.

Segundo um relatório da gestora de Wood, a Ark Invest, até 2030 o bitcoin pode ser negociado por, em um cenário base, cerca de US$ 682.800. Ou seja, uma alta de mais de 24.000%.

A projeção mínima da Ark Invest para o bitcoin até 2030 é de US$ 258.500, e a máxima, de US$ 1,48 milhão. Segundo Wood, “as projeções para o cenário base são bastante conservadoras”.

