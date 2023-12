Medo ou ganância: quem é você no universo das criptomoedas?

O que você faz quando sente medo ou ganância? Nesses momentos, um conjunto de reações bioquímicas domina você e gera respostas emocionais extremas. Ao lidarmos com investimentos nessas horas, corremos um grande risco de nos deixar levar pelo sentimento e o resultado será sentido no bolso.

Bitcoin salta, bitcoin despenca, altcoins fazem 3.000 % de valorização, um amigo liga e diz que perdeu tudo em um esquema de pump and dump: tudo isso mexe com o psicológico do investidor e faz a emoção variar entre medo e ganância. E essa variação pode acontecer em questão de minutos. Resumo da ópera: vida de investidor não é nada fácil.

O grande trunfo está nas mãos daqueles que sabem avaliar o sentimento do mercado e faturar com isso. É sobre não ser arrastado pela maré, mas surfar as ondas mesmo com o mar revolto.

Nesta coluna, vou apresentar um indicador muito prático e de fácil leitura que ajuda a entender esse turbilhão do mercado: o Fear and Greed Index ou Índice de Medo e Ganância.

O que é o Índice de Medo e Ganância

Analisar fundamentos e gráficos sem considerar a abordagem emocional é negligenciar o motor do mercado financeiro: o sentimento.

O Índice de Medo e Ganância é um indicador que mostra a variação entre os extremos, medido do 0 ao 100, em um determinado período de tempo.

Ao monitorá-lo com frequência, o investidor pode ajustar suas estratégias de investimento de acordo com as oscilações emocionais, capazes de exercer uma influência poderosa nas decisões de compra e venda, principalmente em intervalos de volatilidade alta.

Uma observação importante a ser feita é que, mesmo permitindo uma boa visualização do aspecto psicológico do mercado, o índice deve ser usado em conjunto com outros indicadores para aumentar a sua efetividade. Isoladamente, pode conduzir a erros.

Em ciclos de alta, a tendência é de domínio da ganância, pois os investidores estão dispostos a capitalizar com o salto dos preços.

Já em uma temporada de baixa, o driver dominante é o medo, uma vez que os investidores temem quedas cada vez mais acentuadas de preços.

Vamos ver adiante o que acontece nessas situações e como o investidor inteligente se beneficia delas.

Mas, antes, é importante entender que parâmetros são considerados no Índice de Medo e Ganância e qual o peso de cada um no cálculo do indicador.

Como é calculado o Índice de Medo e Ganância

Tendências, notícias e interações nas redes sociais são fatores que influenciam este carrossel de emoções que vive o investidor e, portanto, nada mais justo que entrem na composição da cesta do índice. Abaixo, vocês podem ver o peso de cada um no cálculo.

Volatilidade (25%): medo e volatilidade estão intimamente ligados. O índice avalia a flutuação de preço do bitcoin comparando com as médias correspondentes dos últimos 30 e 90 dias. Se a volatilidade cai, é sinal de que o mercado está caminhando para a ganância.

Volume de mercado e momentum (25%): aqui também são usadas as médias de 30 e 90 dias. A tendência é que, quanto maior for o volume de compra com variação diária positiva, maior o nível de ganância. O momentum indica a velocidade com a qual os preços variam.

Pesquisas (15%): são apurações feitas para colher as opiniões de usuários e traders ativos no mercado e, assim, entender o comportamento geral do investidor.

Redes sociais (15%): com o mesmo peso das pesquisas no cálculo, os dados das mídias sociais, principalmente aquelas mais utilizadas na criptoesfera como o Twitter, colaboram para refletir o sentimento do mercado. Um aumento no volume de interações pode indicar um nível crescente de ganância.

Tendências (10%): as tendências de pesquisa no Google também têm um papel importante na composição da cesta. Pesquisas como “previsão do preço do bitcoin” ou “gráfico do bitcoin” podem significar medo ou ganância.

Dominância do bitcoin (10%): ela é determinada ao relacionar o valor de mercado do bitcoin com o valor total do mercado de criptomoedas. Quando a dominância do bitcoin está alta, significa que o medo está afastando os investidores das altcoins, considerados ativos mais arriscados. Ao contrário, quando a dominância é baixa, sugere um comportamento de maior especulação, com o aumento da ganância.

Como analisar

O índice está segmentado em quatro níveis. É importante saber interpretá-los.

De 0 a 24, Medo Extremo: ou seja, um excesso de pessimismo generalizado no mercado porque os investidores estão muito pressionados pelo medo. É um momento que pode gerar boas oportunidades de compra.

De 25 a 49, Medo: cautela é a palavra de ordem, os preços ainda estão descontados, mas não tanto quanto no nível de Medo Extremo.

50, Neutro: o mercado não aponta sentimento mais forte em nenhuma direção.

51 a 74, Ganância: o otimismo toma conta do mercado e as criptos costumam ficar supervalorizadas. Neste momento, o investidor pode permanecer observando ou optar por realizar lucros caso os preços estiverem dentro de seu alvo.

75 a 100, Ganância Extrema: investidores estão excessivamente otimistas e, assim, o mercado está sobrecomprado, sugerindo que uma correção está a caminho.

No gráfico abaixo, o sentimento no momento em que escrevo.

Existem dois movimentos de mercado que, de tão marcantes na escala de medo e ganância, ganharam nomes próprios.

Um deles é o FOMO, acrônimo em inglês para Fear of Missing Out, o famoso medo de ficar de fora. Acontece quando os investidores ficam com medo de perder oportunidades de lucro ao assistir movimentos muito rápidos nos preços dos ativos, principalmente em períodos de alta volatilidade e valorização relâmpago.

Quando os investidores acreditam que estão perdendo a oportunidade de comprar antes que os preços disparem, eles costumam agir impulsivamente, entrando no mercado rapidamente para não ficarem de fora. Já deu para perceber que os resultados podem ser catastróficos, certo?

Na contramão, existe o FUD, sigla em inglês para "Fear, Uncertainty, and Doubt" (Medo, Incerteza e Dúvida). O FUD ocorre geralmente quando surgem notícias sobre o mercado cripto em geral ou sobre algum ativo que levam desconfiança aos investidores. Assim, acabam tomando decisões impulsivas, vendendo suas criptos por temer perdas futuras.

O papel do investidor inteligente é sempre checar as informações antes de tomar qualquer atitude, porque muitas vezes participantes de mercado atuam na manipulação de preço em benefício próprio ou de um grupo. E isso pode vir em forma de notícias plantadas e falsas, capazes de interferir no julgamento do investidor comum.

Abaixo, vocês podem conferir a variação do sentimento desde 2018 até agora.

Como usar a ferramenta

‘Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos’. Quando a seta apontar para valores baixos do Índice de Medo e Ganância, o medo é dominante e o investidor tem a oportunidade de encontrar criptomoedas descontadas para comprar. Agora, quando a seta estiver apontada para valores altos do índice, é hora de vender ou realizar lucros, pois sugere que a ganância é prevalente.

Mudança de direção

O índice pode funcionar como termômetro de reversão de tendência ou correções. O investidor que fizer uma boa leitura será capaz de ajustar com mais assertividade seus pontos de entrada e saída de uma operação.

Gestão de risco

O Índice de Medo e Ganância é uma boa ferramenta para avaliar o risco e fazer ajustes na carteira. Em um período de extrema ganância, por exemplo, é indicado reduzir a exposição a criptos mais arriscadas e usar o dinheiro para fazer aportes em ativos mais sólidos como o bitcoin ou colocar o lucro no bolso à espera de uma temporada de baixa.

Depois de tudo o que vimos, acredito que vocês estejam sentindo fortes emoções, certo? Então, vamos com calma para não tomar nenhuma decisão no calor do momento. Para se dar bem no mercado, são necessários cabeça fria e muito discernimento.

O Índice de Medo e Ganância certamente é um aliado do investidor, mas não se esqueça de combiná-lo com outras ferramentas para tomar as suas decisões. Assim, você vai conseguir navegar com mais segurança pelas turbulências da criptoesfera.

