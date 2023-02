Medo de prejuízo faz 48% dos investidores de criptomoedas evitarem usar ativos

Uma pesquisa divulgada pela empresa de segurança digital Kaspersky aponta que 48% dos investidores que adquiriram criptomoedas deixaram de usar esses ativos devido ao medo de terem prejuízo devido a fatores como a volatilidade e uma sensação de falta de segurança no mercado atualmente.

De acordo com o estudo, o risco de perder o dinheiro usado nas operações envolvendo cripto acaba fazendo com que muitos investidores deixem de entrar no mercado. Ao menos 61% dos entrevistados que não possuem criptoativos associam essa decisão com o risco de ter prejuízo financeiro.

Também são citados como entraves para essa adoção a falta de ativos tangíveis apoiando as criptomoedas (14%) e o risco de ter seus dados pessoais vazados após ciberataques (6%). Para a Kaspersky, os dados "sugerem que a estabilidade e a segurança são questões-chave para a adoção mais ampla de criptomoedas".

O relatório aponta ainda que, entre os investidores de cripto, 10% disseram ter tido algum tipo de perda devido à desvalorização desses ativos. Quando questionados sobre suas expectativas para essa classe de investimento, os investidores asiáticos demonstraram a maior satisfação, enquanto os europeus, a menor.

Na avaliação de Marc Rivero, pesquisador sênior de segurança da Kaspersky, o mercado cripto "ainda é um espaço relativamente novo e inovador com um tremendo potencial. Como acontece com qualquer tecnologia que chega, haverá contratempos, mas as perspectivas de longo prazo ainda podem ser boas".

Ele ressalta ainda que o setor não é inteiramente inseguro, e que, "ao priorizar a segurança, os entusiastas da criptomoeda podem minimizar o risco de perder dinheiro ou informações pessoais e se proteger contra ameaças que dependem deles".

Apesar de ser difícil evitar perdas de curto prazo devido à liquidez, a Kaspersky compartilhou algumas recomendações para aumentar outro temor dos investidores: a falta de segurança. Entre elas, está o uso de senhas fortes e exclusivas para contas em serviços do setor e ficar atento a possíveis ataques de phishing, que usam informações falsas para convencer os alvos a compartilhar dados pessoais.

A empresa recomenda ainda que os usuários não compartilhem as chaves privadas usadas para acessar suas carteiras de criptomoedas e também se informem sobre novos tipos de ciberameaças que podem surgir ao longo do tempo, assim como as formas de se proteger delas.

É importante também que os investidores tomem cuidado ao escolher onde vão guardar e negociar os ativos digitais que adquirirem. No caso das corretoras de criptoativos, é preciso se atentar a elementos como garantias de liquidez e mecanismos que evitem invasões e ataques por parte de hackers.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok