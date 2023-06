Mato Grosso vai criar sistema em blockchain para gestão pública no estado

O governo do estado do Mato Grosso ampliou sua estratégia de governo digital e, por meio do Decreto nº 338/2023, instituiu o uso de blockchain para melhorar os processos na administração pública estadual. Segundo o decreto, uma plataforma de blockchain será usada para aperfeiçoar tanto processos internos quando serviços disponibilizados aos cidadãos.

O novo sistema deverá ter conexão com os sistema tradicionais já em uso das prefeituras, além de integração com aplicações em internet das coisas (IoT), cloud e inteligência artificial. A previsão é que a plataforma esteja pronta até 2025. Além disso o governo também vem debatendo como usar ferramentas de tokenização para impulsionar a economia no estado.

A temática de transformação digital vem sendo discutida de forma estruturante na política estadual. No final de maio, o governo de Mato Grosso criou o Programa de Aceleração da Transformação Digital (Resolução 002/2023/NGD) com o objetivo de potencializar, otimizar e desenvolver novas tecnologias para atender as demandas do serviço público e da população mato-grossense.

Desde a implementação do programa Mais MT, em outubro de 2020, o governo avançou na direção da governança digital e subiu 12 posições no Ranking de Competitividade dos Estados. Agora, o objetivo é ampliar ainda mais a carta de serviços eletrônicos na Plataforma de Mato Grosso.

Entre as metas estão a otimização dos recursos de custeio e investimentos em transformação digital, além do fornecimento de novas tecnologias que atendam as demandas tanto do Estado quanto dos mato-grossenses. A resolução define, ainda, as atribuições da Seplag e MTI para atingir os objetivos propostos até o fim deste ano.

Governo Digital

Recentemente, um projeto que está sendo implementado pelo governo de Mato Grosso foi selecionado para a 24ª Conferência Internacional Anual sobre Pesquisa em Governo Digital. A solução, criada pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), utiliza recursos de inteligência artificial para que o cidadão mato-grossense tenha uma recomendação personalizada de serviços, notícias e informações públicas.

De acordo com o titular da Seplag, Basílio Bezerra, a pasta está acompanhando uma tendência mundial nos processos de comunicação e acesso à informação de acordo com as necessidades pessoais e sociais dos cidadãos.

“O empoderamento digital na construção de uma sociedade inclusiva e democrática é, sem dúvida, uma das principais demandas nesta era de serviços digitais, e o governo vem estruturando projetos que demonstram como a tecnologia da informação pode melhorar de forma efetiva a relação do governo com a sociedade”, observa.

Idealizado pelo secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas e analista de Tecnologia da Informação da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), Sandro Brandão, o projeto de pesquisa nasceu de sua dissertação de mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, com o apoio do professor Josiel Figueiredo, da Universidade Federal de Mato Grosso.

“Além da publicação constante de notícias, decisões do Diário Oficial e documentos, hoje temos quase 600 serviços no portal oficial do Governo. Com uma infinidade de opções, o usuário enfrenta um paradoxo de escolha e isso causa frustração, ansiedade e insatisfação”, explica Brandão, que enxergou a questão como uma oportunidade para inovar e melhorar a disponibilização de serviços públicos.

