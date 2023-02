Mastercard lança sistema para aceitar pagamentos em criptomoeda ligada ao dólar

A gigante global de pagamentos Mastercard anunciou o lançamento de um sistema que permitirá a realização de compras diretamente na stablecoin USDC, uma criptomoeda cuja cotação é pareada com a do dólar. A iniciativa faz parte de uma parceria com a startup Immersve.

Inicialmente, o serviço ficará disponível apenas na Nova Zelândia e na Austrália. O objetivo do projeto é "dar aos consumidores a capacidade de usar criptomoedas diretamente de sua carteira Web3 para fazer compras digitais, físicas ou até no metaverso, onde quer que a Mastercard seja aceita".

O sistema não demanda a existência de uma garantia por parte do usuário e usa protocolos descentralizados para ser uma "ponte" entre serviços de Web3 e Web2, a futura e atual gerações da internet, respectivamente. Com isso, as compras podem ser feitas no valor correspondente de USDC do cliente, que então é convertido em uma moeda fiduciária pela Mastercard.

A parceria buscará ainda abordar questões como detecção de fraudes online, análise de dados em blockchains e procedimentos de KYC, ou "Know Your Customer" (Conheça Seu Cliente, em tradução livre), medidas voltadas à identificação de clientes para evitar práticas como lavagem de dinheiro.

Os usuários do sistema poderão conectar suas carteiras digitais e então usar a quantia que possuem da criptomoeda pareada ao dólar para realizar a compra. A aprovação da transação demanda ainda o uso da chave privada da carteira, uma espécie de senha necessária para acessá-la.

Para Jerome Faury, CEO da Immersve, a parceria é um "passo significativo em direção à adoção generalizada de carteiras Web3". "Queremos trazer o melhor da tecnologia e dos valores da Web3 para as experiências de pagamento do dia a dia. Mas também queremos fornecer proteções tradicionais, como as proteções ao consumidor da rede Mastercard, para nativos do mundo das criptomoedas que realizam transações online".

Já Sandeep Malhotra, vice-presidente executivo da área de produtos e inovação da Mastercard na Ásia, destacou que "nos últimos três anos, o número de pessoas que usam carteiras baseadas em blockchain dobrou para mais de 80 milhões. Olhando para o futuro, as carteiras digitais provavelmente se tornarão tão onipresentes quanto os endereços de e-mail".

"À medida que Web2 e Web3 convergem cada vez mais, a Mastercard continua comprometida em fazer parceria com organizações como a Immersve para dimensionar e proteger o ecossistema blockchain para tornar transações com criptomoedas simples e seguras e facilmente acessíveis a bilhões de consumidores, até mesmo pagamentos no metaverso", destacou o executivo.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok