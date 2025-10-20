Mastercard reforça apoio a stablecoins e novo cartão para ultrarricos poderá usar criptomoedas

A Mastercard anunciou nesta segunda-feira, 20, o lançamento no Brasil do World Legend, a sua nova categoria de cartões focada no segmento dos ultrarricos. E os novos cartões do segmento poderão ser usados junto com stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos -, de acordo com a empresa.

Durante o evento, Leonardo Linares, vice-presidente sênio de Soluções de Produtos e Serviços, afirmou à EXAME que os cartões World Legend poderão ser integrados a stablecoins, assim como qualquer categoria de cartões atualmente oferecida pela empresa. Nesses caso, a definição sobre a integração fica com o emissor do cartão.

Corretoras de criptomoedas têm lançado nos últimos meses cartões que permitem a liquidação de operações por meio das stablecoins, em geral aquelas pareadas ao dólar. É o caso de cartões lançados pelas exchanges Crypto.com, Binance e OKX neste ano. Até o momento, os ativos não foram adotados em cartões de instituições tradicionais.

Linares definiu as stablecoins como um assunto "quente" no mercado e ressaltou que a Mastercard "tem suportado a utilização [das stablecoins] nos cartões como uma solução de liquidação". "E como qualquer outro cartão da Mastercard, vai ter a possibilidade de ter essas moedas da mesma forma".

"[As stablecoins são] mais uma ferramenta para aceitação e liquidação. Nada impede que também sejam usadas nessa dimensão", pontuou o executivo. A nova categoria aterrissa no Brasil com sete emissores iniciais, mas nenhuma corretora de criptomoedas entre elas.

Linares também pontuou um esforço da Mastercard para um "futuro sem senhas" de cartões, algo que começa a ganhar mais espaço com a World Legend. Ele destaca que o consenso na área sempre foi o de introduzir fricções para aumentar a segurança dos usuários, mas que foi possível chegar "em um modelo em que tira a fricção e consegue trazer mais segurança".

Nova categoria como "posicionamento estratégico"

Marcelo Tangioni, presidente da Mastercard Brasil, ressaltou que a nova categoria faz parte de um "posicionamento estratégico" da empresa no segmento. O foco nos ultrarricos reflete a percepção de que o segmento merece uma solução voltada às suas exigências e hábitos.

A nova categoria deverá contar com diversos benefícios exclusivos, centrados em três eixos: Viagem, Gastronomia e Entretenimento. O World Legend foi lançado neste ano nos Estados Unidos, e o Brasil será o segundo mercado a receber a categoria em todo o mundo.

