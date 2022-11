Mastercard pretende acelerar mais 7 startups de criptomoedas e blockchain

A gigante global de pagamentos Mastercard continua apoiando startups de criptomoedas e blockchain como parte de sua aceleradora de fintech, o programa Mastercard Start Path.

A Mastercard escolheu outras sete startups do setor para seu programa Start Path, a fim de promover a adoção da tecnologia cripto e blockchain, anunciou a empresa em 3 de novembro.

A nova corte de startups inclui o provedor de gateway de criptomoedas Fasset, a plataforma de pagamentos de criptomoedas Digital Treasures Center de Singapura e a empresa colombiana Stable, focada em stablecoin. A Mastercard fez parceria anteriormente com a Fasset em julho para trabalhar em conjunto em soluções digitais para impulsionar a inclusão financeira na Indonésia.

O mais recente programa Mastercard Start Path também inclui o provedor de sistemas de pagamentos sociais focado na Web3 Loot Bolt, a startup de privacidade Quadrata, o projeto de fintech de mídia baseado em blockchain Take Back the Mic e a plataforma orientada à marca Uptop.

De acordo com o anúncio, as empresas escolhidas terão como um de seus principais objetivos a ponte entre a Web2 e a Web3. “Estamos dando as boas-vindas a um novo grupo de startups para facilitar o acesso a ativos digitais, construir comunidades para criadores e capacitar as pessoas a inovar para o futuro por meio de tecnologias Web3”, acrescentou Mastercard.

Lançado em 2014, o Mastercard Start Path é um programa acelerador de seis meses desenvolvido para ajudar startups a expandir e comercializar seus produtos e serviços. A Mastercard apoiou mais de 350 startups até agora, com muitas delas alcançando o status de unicórnio, incluindo empresas como o provedor bancário Thought Machine, a startup indiana de tecnologia financeira Zeta e a Razorpay.

Em 2021, a Mastercard lançou uma divisão de criptomoedas dedicada da Mastercard Start Path, apelidada de Start Path Crypto. A aceleradora de criptomoedas foi criado para dar suporte a startups de seeds, Série A e Série B envolvidas no desenvolvimento de criptomoedas e blockchain, oferecendo um programa de suporte de três meses.

Após a última adição, o programa Start Path Crypto adicionou um total de 25 startups relacionadas a criptomoedas, incluindo a carteira digital Uphold, a empresa de armazenamento de criptomoedas GK8 e Emin Gün Sirer, CEO e fundador da desenvolvedora de blockchain Ava Labs.

As últimas notícias vêm em meio a Mastercard que continua a fortalecer sua experiência em blockchain e criptomoedas. Em meados de outubro, a Mastercard lançou um novo programa para permitir que os bancos ofereçam recursos e serviços de negociação de criptomoedas a seus clientes em colaboração com a Paxos.

Anteriormente, a Mastercard colaborou com a exchange Coinbase para permitir que os usuários da Coinbase NFT fizessem compras usando os cartões da Mastercard.

