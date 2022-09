Mastercard lança primeiro cartão customizável com NFTs; coleções famosas estão inclusas

A Mastercard anunciou nesta segunda-feira, 26, o primeiro cartão de débito do mundo customizável com tokens não fungíveis (NFTs). Agora, donos de NFTs poderão personalizar a face de seu cartão com a imagem de seu token, desde que possam comprovar a sua posse.

“À medida que o interesse do consumidor em criptomoedas e NFTs continua a crescer, estamos comprometidos em torná-los uma opção de pagamento acessível para as comunidades que desejam usá-los”, disse Christian Rau, vice-presidente sênior de habilitação de criptomoedas e fintechs da Mastercard, em um comunicado.

Desenvolvido em parceria com a Hi, o cartão de débito representa uma novidade tanto para os usuários de cartão como NFTs. O lançamento inédito foi uma ação conjunta da gigante dos pagamentos com a empresa do setor cripto, que “combina a funcionalidade de uma corretora de criptomoedas com uma plataforma bancária digital”, segundo um comunicado. A Hi já possui quase 3,5 milhões de clientes.

“Não só os cartões NFT parecem incríveis, mas é uma ótima maneira de as pessoas mostrarem a qual comunidade online pertencem, mas no mundo real”, afirmou Sean Rach, cofundador da Hi.

“A flexibilidade para gastar moedas fiduciárias, stablecoins ou outras criptomoedas, combinada com recompensas financeiras e de estilo de vida atraentes, nos deixa confiantes de que nosso cartão é um divisor de águas no mercado”, disse. Stablecoins são criptomoedas de valor estável, que podem acompanhar o preço de uma moeda fiduciária como o dólar, euro ou real.

A gigante dos pagamentos demonstrou uma abordagem amigável ao setor de criptomoedas, onde esteve desenvolvendo uma série de iniciativas nos últimos anos. “Estamos orgulhosos de trabalhar com a Hi para continuar a impulsionar a inovação no mercado e habilitar esses cartões personalizáveis junto com a segurança e a proteção que você espera da Mastercard”, acrescentou Rau.

Já disponível em seis variantes, o cartão de débito apresenta uma série de benefícios, dependendo o nível de adesão do cliente na Hi. Isso significa que para obter níveis maiores, usuários precisam realizar o staking do token HI.

Entre os benefícios, estão o desconto e vantagens exclusivas em hotéis de 5 estrelas parceiros, além da própria personalização da face do cartão, disponível para membros Gold e superiores.

Segundo o comunicado, a personalização é permitida desde que o usuário comprove a posse do NFT e este atenda aos padrões de design de cartão da Mastercard. Coleções famosas como Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, Moonbirds, Azuki e Goblins estão entre as elegíveis.

O cartão, emitido pela Moorwand, está disponível inicialmente para clientes dos 25 países do Espaço Econômico Europeu, que engloba os países da União Europeia e Islândia, Noruega e Listentaine. Além disso, o Reino Unido também estará incluso.

